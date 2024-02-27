Самарский университет им. Королёва будет готовить "диагностов бизнеса"

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Будущих специалистов научат работать с программными решениями в различных сферах бизнеса.

В Самарском университете им. Королёва в этом году появится новая образовательная программа — здесь будут готовить бизнес-аналитиков. Данные специалисты в настоящее время весьма востребованы на отечественном рынке труда. Бизнес-аналитики занимаются поиском проблем в работе компании и предлагают методы их решения, оптимизируют и повышают эффективность бизнес-процессов в банке или на предприятии, прогнозируют возможные риски и предлагают пути развития организации. Это как врач-диагност, который проводит диагностику всего организма, находит проблемные точки, ставит диагноз и предлагает дальнейшие способы терапии. Своего рода доктор Хаус из известного сериала, только для бизнеса.

"Институт экономики и управления Самарского университета им. Королёва запускает новую образовательную программу —- по подготовке бизнес-аналитиков. В разработке и реализации этой программы приняли участие известные российские IT-компании, ведь современные бизнес-аналитики должны разбираться не только в экономике и бизнес-процессах, но и в современных IT-решениях, поскольку без информационных технологий, без цифровых платформ и приложений сейчас вряд ли можно представить какой-то серьезный бизнес. Актуальные требования для бизнес-аналитиков постоянно повышаются, и наши выпускники по данной специальности будут иметь компетенции в сфере разработки программного обеспечения, внедрения и сопровождения бизнес-приложений", — рассказала Елена Ростова, заведующая кафедрой математики и бизнес-информатики Самарского университета им. Королёва.

Этим летом Самарский университет им. Королёва начнет прием на четырехлетнее обучение бизнес-аналитиков по программе бакалавриата «Цифровые технологии бизнеса». В зависимости от спроса планируется принять до 50 человек — не только на коммерческие, но и на бюджетные места. В текущем учебном году в университете был запущен пробный, пилотный курс обучения по данной специальности и студенты третьего курса направления "Бизнес-информатика" уже проявили значительный интерес к будущей образовательной программе.

Партнерами университета по подготовке и запуску новой образовательной программы стали российские IT-компании "НОРБИТ" и "ЛАНИТ Омни" (входят в группу компаний ЛАНИТ). Их специалисты будут вместе с преподавателями университета обучать будущих бизнес-аналитиков. Кроме лекций студентов ждут практические мастер-классы и проектные семинары.

Одной из основных тем образовательного процесса станет бизнес-применение и развитие различных моделей искусственного интеллекта. Недавно в "НОРБИТ" разработали собственную большую языковую модель —– Norbit GPT. Она умеет генерировать тексты, обрабатывать и анализировать данные, готовить ответы на обращения пользователей в службу поддержки или на запросы в базу знаний. С ее помощью российские компании смогут быстро внедрять в процессы инструменты генеративного искусственного интеллекта, повышая производительность, экономя время, бюджет и ресурсы. Самарский университет, в свою очередь, обладает высоким уровнем компетенций в сфере искусственного интеллекта, здесь создан и успешно работает Институт искусственного интеллекта, для различных корпоративных заказчиков выполняются научно-исследовательские работы в данной сфере.

В настоящее время продолжается активная миграция российских компаний на отечественные IT-решения для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Компания "ЛАНИТ Омни" является разработчиком востребованной на рынке Low-code платформы* BPMSoft, которую уже используют крупнейшие представители различных секторов экономики: от IT и финансов до энергетики и добывающего производства. Студенты Самарского университета им. Королёва смогут освоить возможности BPMSoft еще на студенческой скамье, что в дальнейшем упростит их трудоустройство.

"Сотрудничество с ведущими IT-компаниями и запуск совместной образовательной программы несомненно поможет увеличить и без того высокий уровень востребованности наших выпускников на рынке труда", — отметил Дмитрий Иванов, директор Института экономики и управления Самарского университета им. Королёва.

* Low-code платформы — это инструменты разработки приложений, которые позволяют IT-специалистам создавать программное обеспечение для бизнеса с использованием графического интерфейса.