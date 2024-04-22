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Самарский политех создает кампус мечты

22 апреля 2024 14:16
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Университет приступает к реализации проекта регионального значения.

Университет приступает к реализации проекта регионального значения.

Стали известны некоторые подробности, касающиеся корпусов на улице Антонова-Овсеенко, 53, 55, которые вскоре передадут в оперативное управление Политеха. Когда-то комплекс из трех помещений общей площадью 8490 квадратных метров принадлежал Высшей школе приватизации и предпринимательства. В настоящее время они находятся в федеральной собственности и требуют серьезного капитального ремонта. Половину предстоящих расходов университет готов взять на себя.

– Потребность в новом здании вызвана в первую очередь тем, что в Политехе увеличивается количество студентов, в том числе иностранных, – поясняет проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк. – Это не просто здания, а полноценный кампус. Он объединит общежитие на 700 мест для студентов и преподавателей, актовый и два спортивных зала, коворкинги, репетиционные площадки и комфортабельные пространства для размещения общественных организаций Политеха. Принципиальная особенность проекта в том, что этот кампус мечты будут проектировать сами студенты. Поэтому в рабочую группу проекта входят начинающие дизайнеры, инженеры и участники центра городских инициатив Urban Club. Студенческий актив тоже включен в проект. Ведь ребята делают дом для себя.

В течение двух месяцев студенты под руководством преподавателей должны подготовить дизайн-проект внутренних помещений и фасадов, а проектно-сметную документацию разработать и согласовать к 31 марта 2025 года. Планируется, что к 2027 году на месте заброшенных зданий появится новый центр студенческой жизни не только Политеха и Советского района, а всего города.

– Это большой проект регионального значения, – подчеркнул масштабность предстоящей работы Франк. – Кстати, фасад одного из зданий украшает мозаика «Молодежь в науке и производстве» (на фото), созданная Брониславом Кураго в 1971 году. Сохраняя мозаику, включенную в перечень объектов культурного наследия региона, и разрабатывая дизайн фасада, который будет идеально с ней сочетаться, мы выполняем государственную задачу.

Проект кампуса реализуется при поддержке депутата Государственной думы от Самарской области Александра Хинштейна. Именно он выступил инициатором и обратился за поддержкой в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Напомним, Хинштейн принимает активное участие в модернизации инфраструктуры Политеха. Так, благодаря ему в 2020 году в собственность Политеха был передан памятник архитектуры федерального значения – дача купца Головкина. В сентябре здесь откроется Международная архитектурная школа. Новая коммуникационная площадка может стать уникальной платформой, объединяющей творческую молодежь. А в 2019 году депутат сумел привлечь на реставрацию учебного корпуса № 2 (ул, Куйбышева, 153), признанного памятником архитектуры, более 50 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото: Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры/СамГТУ

Теги: Самара

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