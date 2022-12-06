Самарский политех приглашает на День открытых дверей 10 декабря

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На мероприятии абитуриенты познакомятся с направлениями обучения в университете.

В программе Дня открытых дверей СамГТУ представители вуза расскажут об актуальных программах высшего образования в 2023 году, о процессе обучения в Самарском Политехе, а также научной, социальной и спортивной сферах университета.

Абитуриенты получат подробные ответы на вопросы о процедуре приема и зачисления в Самарский политех в 2023 году.

После общеуниверситетского Дня открытых дверей ребята смогут задать вопросы деканам выбранных факультетов, познакомятся подробнее с направлениями подготовки и внеучебной деятельностью.

В мероприятии примут участие проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк, ответственный секретарь приемной комиссии Виктория Шурыгина и деканы факультетов Самарского политеха.

День открытых дверей Самарского политеха пройдет

в субботу, 10 декабря 2022 года, начало в 12:00

Место проведения: г. Самара, ул. Первомайская, д. 18, 1-й корпус СамГТУ, актовый зал

Подробности на сайте: https://startpoint.samgtu.ru/open-days