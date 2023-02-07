Самарский политех подписал соглашение о сотрудничестве с институтом РАН

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Стороны приступают к совместным биотехнологическим исследованиям.

В Москве состоялось совещание представителей Самарского политеха и федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН. В делегацию нашего вуза, возглавляемую ректором Дмитрием Быковым, вошли завкафедрой «Физика» Игорь Кудинов, завкафедрой «Газопереработка, водородные и специальные технологии» Сергей Востриков и директор высшей биотехнологической школы Владимир Бахарев. Гостей принимала команда ученых под руководством академика РАН, научного руководителя ФИЦ Биотехнологии РАН Владимира Попова.

Один из векторов развития Политеха – разработка инженерных решений для промышленной биотехнологии. По словам Дмитрия Быкова, именно эта отрасль сегодня во многом определяет конкурентоспособность российской экономики. Основная цель инженерной школы технического университета – реализация биотехнологического проекта получения кормового микробного белка на основе природного газа.

О работе в этом перспективном направлении и шла речь на совещании. Стороны приняли решение о проведении совместных исследований по созданию кормового микробного белка. Дмитрий Быков и Владимир Попов подписали соглашение о сотрудничестве между Самарским политехом и ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН.

– Основная задача, решаемая нашей научной группой, заключается в разработке энергоэффективной конструкции биореактора, обеспечивающего высокую скорость растворения метана и кислорода в культуральной жидкости, – рассказал Игорь Кудинов. – Эти газы необходимы бактериям рода methylococcus capsulatas для питания и дыхания. Известные конструкции биореакторов либо недостаточно эффективны и не обеспечивают высокой скорости растворения газов в жидкости, либо потребляют слишком много электроэнергии и неудобны в обслуживании.

Ученый пояснил, что метан относится к гидрофобным газам, и его растворение в воде – сложная задача. Для ее решения требуются специализированные гетерофазные реакторы, обеспечивающие динамическое равновесие между количеством метана в газовой фазе и растворенным метаном в жидкой фазе. Так, политеховцы разработали и изготовили биореактор, на котором получили высокие показатели коэффициента массопередачи при минимальных энергозатратах. Дальнейшие исследования будут направлены на апробацию этой технологии в среде культуральной жидкости и ее масштабирование.