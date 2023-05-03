Самарский институт культуры в числе победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов

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Подведены итоги конкурса Росмолодёжь.Гранты среди образовательных учреждений высшего образования. В сезоне 2023 года победителям стали 184 вуза. Благодаря грантовой поддержке высшие учебные заведения смогут реализовать 687 проекта в различных регионах России. Всего на эти цели было выделено почти 898 миллионов рублей.

Подать заявки на участие вузы могли до 28 февраля включительно. Прием заявок проходил в несколько этапов. В частности, студенты могли проголосовать за понравившиеся проекты через систему «Молодёжь России».

«В нашей стране много амбициозных и креативных молодых людей, которые из года в год присоединяются к участию в грантовых конкурсах Росмолодёжи. Всего в 2023 году вузы прислали 340 заявок — это почти 2300 проектов на общую сумму более двух миллиардов рублей. Выбрать лучших из лучших было не так просто, все проекты были направлены на развитие регионов нашей страны и создание уникальных площадок для молодёжи», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Она добавила, что для отбора лучших студенческих заявок было организовано голосование. В опросе приняли участие более 98 тысяч человек из вузов по всей России. Максимальная сумма гранта для одного вуза традиционно составит 15 миллионов рублей.

Согласно регламенту, все заявки были проверены на соответствие правилам проведения конкурса. На основе данной проверки принималось решение о допуске или отклонении заявки к участию в экспертной оценке.

Одним из победителей текущего года стал проект Самарского института культуры «Созвучия Поволжья: культурная точка роста» получил поддержку в размере 2,5 млн. рублей. Инициатива студентов СГИК впервые была так высоко оценена на федеральном уровне. В своей заявке команда предложила создать площадку для повышения коммуникации и профессиональной направленности молодых музыкантов и исполнителей Приволжского федерального округа.

Осенью Самарский институт культуры примет студентов из 14 регионов ПФО — представителей разных исполнительских школ. Артисты будут обмениваться опытом, знаниями и представят опыт обучения своих учебных заведений.

В рамках недельного образовательного интенсива пройдут лекции, мастер-классы, тренинги и концерты. Участники проекта посетят достопримечательности Самары и отправятся в историко-музейный комплекс в с. Ширяево.

Параллельно музыканты будут разрабатывать творческие проекты. Победители получат возможность провести студийную запись в Центре прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «Звучи!» на базе СГИК и получить цифровое портфолио.

Результатом творческой коллаборации станет создание мультиинструментального оркестра. Коллектив представит концертную программу на одной из городских площадок, а его программу разработают сами артисты.

Руководителем проекта «Созвучия Поволжья: культурная точка роста» выступает Виталий Арюткин, художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов СГИК.