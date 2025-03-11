Самарских школьников приглашают к участию в олимпиаде по финансовой грамотности

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С 4 марта по 3 апреля в России проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–11 классов на образовательной платформе Учи.ру. 6+

Олимпиадные задания не требуют специальных знаний и приближены к реальной жизни: они отражают ситуации, с которыми может столкнуться каждый ребенок. Школьники научатся планировать бюджет, оценивать риски и противостоять мошенническим схемам. Также они попробуют себя в роли предпринимателей: будут анализировать вводные данные, прогнозировать спрос и управлять ресурсами в собственном проекте, чтобы нарастить прибыль. Задания адаптированы для всех возрастных групп. Так, ученики младших классов познакомятся с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, а старшеклассники отработают сценарии с изменяющимися условиями.

В 2025 году в олимпиаде больше внимание уделили теме разумного потребления. Например, в задаче «Сборы в поход», ученик выбирает наиболее выгодный и экономичный способ подобрать инвентарь, учится пользоваться специальными предложениями магазинов. В «Финансовом лабиринте» необходимо среди нескольких решений выбрать наиболее выгодные, а в задаче «Праздник с умом» ученики планируют, как провести мероприятие и уложиться в ограниченный бюджет.

По теме финансового мошенничества в этом году школьникам не только нужно распознать мошенников, но и найти способ защищаться от них. Также задания учат правильно понимать истинные мотивы злоумышленников.

«Участие в олимпиаде не только знакомит школьников с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, но и расширяет кругозор детей, помогает развивать такие важные навыки, как планирование бюджета, критическое мышление, разумный подход к риску, лидерские качества. Радует, что количество участников олимпиады из Самарской области с каждым годом растет, — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. – В 2024 году почти 58 тыс. учеников 1–9 классов региона проверили свои знания на олимпиаде. Это на 5% больше, чем годом ранее. В этом году к ним впервые присоединятся старшеклассники. Чем раньше у человека сформируются грамотные финансовые установки — тем успешнее может быть его жизнь».

На решение олимпиады отведено 60 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады или войти с логином и паролем от Учи.ру. В зависимости от результата все участники получат сертификат, грамоту или диплом.

Организаторами олимпиады выступили Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России, АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру в соответствии с целями и задачами Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Фото: freepik.com