Самарские студенты создали эффективную и безопасную антимикробную ткань

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Студенты Самарского университета им. Королёва разработали эффективное, дешевое в производстве и безопасное для здоровья человека антимикробное покрытие, которое можно наносить на ткань. Одежда или перевязочный материал из такой ткани могут значительно уменьшать риски развития и распространения инфекций и ускорять заживление ран пациентов, что особенно важно при оказании медпомощи в полевых условиях.

В основе разработки – уникальная технология нанесения на текстиль композитного бактерицидного покрытия из природных полимеров и наночастиц серебра. Антимикробный композит состоит из комбинаций различных агентов с высоким бактериостатическим и фунгистатическим действием. Они препятствуют поглощению микробами питательных веществ из окружающей среды и таким образом эффективно предотвращают развитие бактерий и грибков. В отличие от других подобных антимикробных тканей, содержащих серебро, покрытие, изготовленное по самарской технологии, более устойчиво, дольше сохраняет антимикробную активность, и для его создания требуется меньше благородного металла, что снижает в результате общую себестоимость производства.

"Мы разработали и испытали инновационное антибактериальное покрытие на основе модифицированных природных полимеров с разветвленной молекулярной структурой и наночастицами серебра, которые заключены в полимерную матрицу. Такой подход позволяет эффективно удерживать наночастицы на поверхности ткани, что делает покрытие более устойчивым и дольше сохраняющим антимикробные свойства. Кроме того, наша технология требует небольшого количества серебросодержащих веществ –примерно в 10 раз меньше, чем обычно, что удешевит производство. Аналогов антимикробной ткани с такими характеристиками в России нет", – рассказала Виктория Салахова, магистрант кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии института естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва.

Обычные ткани являются весьма благоприятной средой для роста и размножения патогенных микроорганизмов – различных бактерий и грибков. У тканей, как правило, пористая структура, которая хорошо удерживает влагу, например, пот. В среднем при благоприятных для питания и размножения условиях всего лишь одна бактериальная клетка, попавшая на потную ткань, может уже спустя семь часов считать себя родоначальницей целой популяции бактерий численностью около 1 млн клеток. Поэтому очень важно обеспечивать стерильность ткани и изделий из нее при оказании медпомощи в больницах и госпиталях, а особенно – в полевых условиях.

Инновационное покрытие получило название "Наногардиан" ("Нанозащитник"). Студенты разработали технологию нанесения покрытия, изготовили опытные образцы антимикробной ткани и испытали их. В ходе испытаний самарская разработка показала достаточную эффективность в борьбе с различными бактериями. В перспективе планируется создать производство по выпуску такой ткани и вывести продукт на рынок.