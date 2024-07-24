Самарские школьники смогут принять участие в «Университетских сменах»

131

С 22 июля по 31 августа они посетят высшие учебные заведения в рамках программы «Университетские смены». Это профориентационная инициатива Движения Первых, минобрнауки России, минпросвещения России и Росмолодежи, которая решает сразу несколько задач. Она помогает школьникам выбрать будущую профессию и вуз для получения высшего образования и при этом путешествовать по России, побывать в интересных местах и лучше узнать историю своей страны.

Принять участие в программе могут дети в возрасте от 14 до 17 лет. Для этого им необходимо подать заявку на участие на сайте универсмены.рф и прикрепить к ней выполненные конкурсные задания: портфолио, эссе, видеоролик и инструкцию по подготовке к экзамену.



Благодаря проекту «Университетские смены» более 12 000 школьников, в том числе из новых регионов, познакомятся с крупнейшими российскими университетами и флагманскими научными центрами, их инфраструктурой, лабораториями и направлениями подготовки. Более 100 вузов представят участникам проекта уникальную образовательную и просветительскую программу.

Проект поможет каждому старшекласснику лучше понять себя, свои приоритеты в обучении, а также узнать о новых востребованных специальностях и современном рынке труда. Участвуя в «Университетских сменах», ребята смогут поучаствовать в активностях по различным направлениям, охватывающим все сферы общества. Такой практикоориентированный подход поможет выбрать каждому то, что ему по душе.

Напомним, программа стартовала в 2022 году. В 2023 году в «Университетских сменах» приняли участие более 15 тысяч ребят – дети из новых регионов, дети участников специальной военной операции и актив Движения Первых. Они приезжали в вузы, общались со студентами и педагогами, посещали занятия и даже жили в общежитии. Благодаря этому опыту ребята уже в школе примерили на себя роль студента и без труда определились с профессией и местом учебы.

