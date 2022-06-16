Самарские школьники могут провести лето с пользой

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Более 200 тысяч жителей страны уже приняли участие в спецпроекте «Лето знаний», который стартовал 1 июня. За первые две недели проект привлёк внимание 209 262 школьников и 1619 учителей.

«Лето знаний» — это сотни бесплатных материалов для школьников, составленных методистами Центра цифровизации. Для ребят собрано более 450 развивающих курсов, которые можно пройти во время летних каникул.

Каталог создан в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Самыми популярными направлениями стали: программирование, русский язык, астрономия, сборники олимпиадных заданий.

«С детства интересуюсь компьютерами и всем, что с ними связано. Меня очень заинтересовало направление программирование. - рассказывает ученик 8 класса Олег Галочкин. - Летние каникулы решил провести с пользой. Постараюсь изучить как можно больше материала. Проект мне очень помогает в этом».

Интерактивный формат курсов с элементами игры призван повысить интерес к изучению нового, а значит и эффективность усвоения информации.

Доступ к образовательным курсам спецпроекта «Лето знаний» открыт с 1 июня по 1 сентября после регистрации на сайте educont.ru.