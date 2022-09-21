Самарские школьники могут пройти бесплатные курсы по программированию

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Для учеников 8–11-х классов на портале «Госуслуги» стартовал прием заявок на прохождение бесплатных двухлетних курсов по программированию.

Обучение проводится в рамках проекта «Код будущего», который организован под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IТ -отрасли» национальной программы «Цифровая экономика».

Курсы направлены на изучение современных языков программирования. На них школьники смогут получить углубленные знания и навыки, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участия в олимпиадах и хакатонах. Так же ребята смогут определиться с выбором будущей профессии.

В 2021–2022 годах в рамках пилотного проекта бесплатные онлайн-курсы прошли уже более 10 тысяч школьников из 10 регионов России.

«Правительство ведет системную работу по подготовке кадров для IТ-отрасли, в том числе увеличивает финансирование и повышает качество обучения специалистов, - отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. - В будущем именно они внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и экономической безопасности России. Курсы по программированию для старшеклассников являются стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IТ -сферой».

В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 100 тысяч школьников. А к 2030 году благодаря федеральному проекту «Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли» освоят языки программирования около 1,2 миллиона ребят.

«В нашей школе учатся десятки ребят, которые увлекаются IТ-технологиями, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе в ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска Ксения Инютина. - Для многих сейчас это просто хобби. Но с помощью курсов программирования их увлечение может стать делом всей жизни. И кто знает, каких успехов для себя и для страны они смогут добиться в будущем? Тем более что IТ-специалисты сейчас весьма востребованы на рынке труда. Я считаю, что это отличная новость и возможность для ребят узнать много нового и повысить свои профессиональные навыки».

Заявление на обучение может подать сам школьник либо его родители, используя подтвержденную учетную запись на госуслугах пройдя по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/futurecode.

После обработки заявления ученику предоставляется ссылка на вступительное испытание, которое необходимо пройти в течение пяти рабочих дней.

После успешного прохождения испытания законные представители ребенка заключают с образовательной организацией договор на обучение за счет государства.

Фото: ru.freepik.com