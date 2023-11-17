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Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»

17 ноября 2023 13:35
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Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»

Самарская область в очередной раз вошла в число успешных регионов-участников проекта «Урок Цифры», заняв 9 место в рейтинге, сообщает АНО «Цифровая экономика».

Последний «Урок цифры», проходивший с 16 октября по 12 ноября на тему «Мессенджеры», объединил почти 3 млн учащихся 1-11 классов, а также их родителей и учителей со всей страны.

Школьники познакомились с правилами цифрового этикета, особенностями и технологиями сервисов для коммуникаций, а также востребованными ИT и digital-профессиями. Благодаря проекту они узнали, как устроена модерация контента в мессенджерах, как в них создавать и развивать сообщества и какие технологии лежат в основе чат-ботов. Также ребята смогли попробовать себя в роли мобильных разработчиков, дизайнеров, продакт- и комьюнити-менеджеров.

Важной частью акции стали открытые уроки в различных регионах страны, в том числе и в Самарской области.

Пройти интерактивные тренажеры по теме «Мессенджеры» можно и по окончании проекта – все материалы доступны на сайте в каталоге уроков https://урокцифры.рф/lessons/messenger.

В рамках «Урока Цифры» также было запущено специальное направление в профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий». Более 22 тыс. старшеклассников решали профессиональные задачи из сферы цифровых коммуникаций и получили обратную связь от экспертов, работающих над мессенджерами.

Проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как «Урок цифры» всегда находит поддержку у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Для региона очень важно оставаться в числе первых по уровню подготовки будущих ИТ-кадров. Мы стараемся популяризовать среди подрастающего поколения ИТ-направление, которое сегодня очень востребовано. Развивая у школьников интерес к программированию и цифровым технологиями, мы помогаем им не только подготовиться к жизни в цифровом мире, но и найти себя в нём в качестве успешного и высококвалифицированного специалиста. И все это становиться возможным, в том числе, и благодаря проведению «Уроков цифры», - прокомментировал врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России, Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

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