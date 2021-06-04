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Самарская область стремится войти в число регионов-лидеров по итогам ЕГЭ по русскому языку

4 июня 2021 14:00
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Самарская область стремится войти в число регионов-лидеров по итогам ЕГЭ по русскому языку

В Самарской области проходит один из самых массовых экзаменов в кампании ЕГЭ 2021 года: в этом году единый госэкзамен по русскому языку в регионе сдают более 14 тысяч человек, все выпускники, планирующие поступать в вузы. Экзамен проходит в течение двух дней – 3 и 4 июня. Решение разделить экзаменующихся на два потока принято во исполнение действующих санитарных норм и правил.

«Мы ведем самую тщательную работу по подготовке к проведению экзаменов. Уже в марте начались тренировочные мероприятия, на которых отрабатывались все процедурные моменты», – подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, общаясь с родителями и учителями в режиме ВКС 31 марта 2021 года. 

 «Сдача русского языка на протяжении двух дней позволяет нам разместить в аудиториях по 10 человек, сделать зигзагообразную рассадку с расстоянием в 1,5 метра, обеспечить отсутствие очередей на входе в пункт проведения экзамена, - рассказывает и.о. министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. – В губернии работают 102 ППЭ – в том числе, в больницах и на дому (для ребят с особыми потребностями). 79 пунктов проведения экзамена размещаются на базе школ». 

3 июня в самарской школе №41 «Гармония» ЕГЭ по русскому языку сдавали 160 учащихся, которые писали работу в 16 аудиториях. «Соблюдение мер медицинской безопасности в нашей школе отработано еще с прошлого года, - поясняет директор учебного заведения Сергей Пичкуров. - Помещения оснащены рециркуляторами воздуха и дополнительными средствами по обработке рук. Непосредственно перед проведением экзамена мы оставляем окна открытыми для проветривания, накануне проводим дополнительную влажную уборку. Организаторы экзамена работают в масках и перчатках, но на детей это требование не распространяется – на территории ППЭ они надевают средства защиты исключительно по собственному желанию».

Напомним, что в 2020 году Самарская область вошла в список субъектов, где организационное и техническое обеспечение экзамена получило высокую оценку Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.

Самый массовый предмет в кампании ЕГЭ-2021 одновременно самый волнительный для абитуриентов, поскольку его результаты могут существенно расширить или ограничить выбор высшего учебного заведения. 

«Весь год я занималась с репетитором, мы повторяли все разделы: орфографию, пунктуацию, синтаксис, готовились к самому важному заданию – сочинению. Сегодня – очень важный для меня день, от него многое зависит. Я люблю русский язык, хочу сдать его хорошо. Кроме того, моя мама – филолог, она ожидает от меня высоких результатов, не хотелось бы ее разочаровать», - рассказала выпускница Самарского медико-технического лицея Анастасия Кенякина. 

Длительность экзамена составляет почти четыре часа. «Для ребят с особыми потребностями мы создали специальные условия. Есть выпускники, для которых организуем перерыв для принятия пищи, одному ребенку во время экзамена по медицинским показаниям необходимо полежать. Все моменты, связанные с охраной здоровья детей, строго соблюдаются», - пояснила и.о. министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Она добавила, что особых случаев, требующих беспрецедентных мер по организации экзамена, в этом году в губернии нет. 

Результаты экзамены будут известны ориентировочно после 18 июня. По словам Светланы Бакулиной, Самарская область долгое время находится в числе регионов-лидеров по количеству баллов, набираемых на ЕГЭ по русскому языку. Она выразила надежду, что 2021 год не станет исключением:  «Этой весной школьники нашего региона заняли много призовых мест на всероссийских конкурсах сочинений. Арина Захарова из самарской гимназии №4 стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Это подтверждает тот факт, что в губернии серьезная филологическая школа и очень хорошие учителя, мы гордимся своими стобалльниками. Не будем загадывать, но всем пожелаем удачи

Теги: госэкзамен ЕГЭ

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