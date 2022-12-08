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Самарская область стала победителем федерального конкурса по строительству международного студенческого кампуса

8 декабря 2022 16:33
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Международный студенческий кампус на 5 тыс. мест будет построен в Самарской области.

Проект межвузовского кампуса Самарской области одержал победу в федеральном конкурсе. Об этом стало известно на заседании Правительства РФ, которое в четверг, 8 декабря, провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Благодаря принятому решению Самарская область получит софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта кампуса на 5 тысяч мест.

Губернатор поздравил жителей с этой важной для области победой: «Важный день для Самарской области, важное событие. Самарская область стала победителем в конкурсе по размещению межвузовского кампуса, и я благодарен нашим коллегам из Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования за оценку наших усилий. Действительно, проведена большая работа по разработке концепции, бизнес-плана этого проекта. И здесь, объединяя усилия разных университетов, объединяя усилия региона и федерального правительства, появится кампус, который заложит основы действительно передового, опережающего развития нашего региона. Конечно, важнейшую роль в принятии этого решения сыграла поддержка Президента. Я обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о поддержке нашего проекта по размещению кампуса, и сегодня это решение состоялось. Я хочу поздравить всех студентов, преподавателей, всех жителей Самарской области с этим важнейшим решением».

Программа по созданию университетских кампусов мирового уровня является важнейшим направлением научно-технологического развития России. По поручению Президента РФ Владимира Путина до 2030 года в рамках нацпроекта «Наука и университеты» их будет создано не менее 25. В этом году на конкурс поступило 39 заявок из 34 регионов страны. 

Одним из победителей стал проект Самарской области. Такой результат стал возможен благодаря системной работе руководства области. Проект кампуса разрабатывался по поручению и под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. 

Вопрос наполнения и концепции развития кампуса губернатор неоднократно обсуждал с Министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. В октябре этого года губернатор представил проект кампуса Президенту РФ Владимиру Путину и заручился его поддержкой.

Дмитрий Азаров подчеркнул значимость проекта для будущего не только нашего региона, но и всей страны: «Принятие этого решения в нынешний очень непростой момент говорит о том, что наша страна думает о будущем, устремлена вперед к новым победам и свершениям - в науке, в образовании, в развитии человеческого потенциала. И это главное - забота о людях, забота о будущем нашей великой страны».

Как отметил в ходе заседания Валерий Фальков, при отборе заявок учитывалось участие университетов в крупнейшей программе «Приоритет-2030», наличие в заявке планов по созданию технопарка, взаимосвязь кампуса с территориями с особым правовым статусом (особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития), влияние кампуса на качество городской среды, уникальная концепция архитектурно-градостроительных решений и многое другое.

Регион имеет все основания для реализации такого значимого в масштабах страны проекта. Три университета области - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет - вошли в программу государственной поддержки "Приоритет 2030", отбор шел из 207 вузов. Ключевые вузы региона имеют статус опорных. Успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», который по итогам работы в прошлом году Правительством России признан одним из лидеров среди созданных НОЦ.  Сегодня он объединяет 6 регионов России, сотрудничает с университетами Белоруссии, а стратегическими индустриальными партнерами НОЦ являются госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос».

Важным фактором в принятии решения о размещении кампуса в Самаре стало и привлечение к реализации проекта сильных партнеров. Так, на территории кампуса благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере подготовки IT-кадров, которое было заключено Дмитрием Азаровым и Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом, в Самаре будет открыта школа программирования от Сбера – «Школа 21», где будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов. Еще одним «резидентом» кампуса станет центр для одаренных детей «Вега», входящий в созвездие «Сириуса». Соответствующей договорённости Губернатор и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева достигли летом этого года. 

Еще одним важным фактором, показавшим востребованность такой площадки, как межвузовский кампус, стало проведение в этом году в Самаре юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Студвесна объединила 5000 участников из 85 регионов страны, а также делегации ДНР и ЛНР. За дни проведения фестиваля конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, а «Фестивальные городки» – порядка 650 тысяч человек.

«Отдельно отмечу, что решение принято в год, когда Самарская область стала студенческой столицей страны. Отгремела юбилейная студвесна на территории самарского региона, и конечно, это тоже привлекло внимание экспертов, вузовского сообщества к нашему региону и сыграло свою роль в том, что наша заявка получила поддержку», - отметил губернатор.

Межвузовский кампус в Самаре станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов.  Построить его предполагается возле стадиона «Солидарность Самара Арена», этот проект также важнейшая часть концепции развития прилегающей к стадиону территории и укрепления Самарско-тольяттинской агломерации.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания

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