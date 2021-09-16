Самарская область отмечена благодарностью АНО «Цифровая экономика» за активное участие в «Уроке цифры»

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Самарская область отмечена благодарностью АНО «Цифровая экономика» за активную поддержку и вклад в развитие всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в 2020-2021 годах.

Урок Цифры – это всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий, организованный в рамках реализации программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», для учеников 1-11 классов. Проект позволяет учащимся получить знания о сферах деятельности ведущих IT-компаний и госкорпораций, тенденциях развития информационных технологий. Занятия на тематических тренажерах проекта проходят в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы.

Совершенствование системы образования и создание условий для обеспечения компетентными кадрами – основная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышенный спрос на специалистов в сфере цифровизации в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается Правительством региона. А проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как «Урок цифры» всегда находит поддержку Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Самарская область - один из лидеров в стране по количеству участвующих в акции: она постоянно входит в топ 5 в России. Это очень важно для региона, так как мы стараемся популяризировать IT специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров. «Уроки цифры» не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT», - отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.

Благодарность и памятный знак были вручены руководителю Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрию Камынину. «На протяжении своей истории человечество искало способы облегчить выполнение рутинных задач. Раньше для перемещения товаров и людей использовали животных, потом появились поезда, машины, самолеты. Во всех этих случаях для управления транспортом требовалось участие человека. Очень часто хочется переложить управление автомобилем на кого-то и заняться чем-то более интересным (посмотреть фильм, почитать книгу и т.д.). Поэтому актуальной является задача разработки технологий, которые позволят осуществлять перевозки без участия человека»,- отметил Дмитрий Камынин.

АНО «Цифровая экономика» создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в России, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.

Фото: правительство СО