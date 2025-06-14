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С нового учебного года государство начинает регулировать количество платных мест в университетах. Это коснется всех вузов, специальностей и направлений подготовки. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"У нас есть обстоятельный анализ по всем регионам, по каждому университету. Уже в этом году мы совместно с Рособрнадзором, с коллегами из регионов начинаем эту работу", - сказал министр РИА Новости.

Напомним, еще 6 февраля на заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин отметил: платный прием на специальности, не востребованные экономикой, необходимо ограничить.

А в конце мая глава государства подписал соответствующий закон.

"Наибольшая проблема сосредоточена в двух крупнейших областях образования: "Экономика и управление" и "Юриспруденция", - отметил Валерий Фальков. - Это не значит, что юристы и экономисты нам не нужны. Нужны. Более того, на рынке дефицит квалифицированных юристов, экономистов, менеджеров. Наша задача - отсечь некачественное высшее гуманитарное образование".