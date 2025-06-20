С 1 сентября 2025 года в российских школах начнёт действовать единый стандарт изучения всех дисциплин

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Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Сергей Кравцов.

"Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", - рассказал министр.

Он добавил, что соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года. Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована.

Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.