С 1 сентября 2025 года в российских школах начнёт действовать единый стандарт изучения всех дисциплин

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 3 тысяч подростков трудоустроит молодежный центр «Самарский»
Более 3 тысяч подростков трудоустроит молодежный центр «Самарский»
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
Жительнице Самары социальный контракт помог превратить любимое хобби в прибыльное дело
Жительнице Самары социальный контракт помог превратить любимое хобби в прибыльное дело
22 июня пройдет всероссийская акция «Минута молчания»
22 июня пройдет всероссийская акция «Минута молчания»
На стадионе «Орбита» прошла беговая эстафета в рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ»
На стадионе «Орбита» прошла беговая эстафета в рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ»
Минцифры усилит защиту пользователей маркетплейсов
Минцифры усилит защиту пользователей маркетплейсов
Тольятти и Самара выбирают Азию: спрос на азиатские продукты вырос на 19%
Тольятти и Самара выбирают Азию: спрос на азиатские продукты вырос на 19%
ЦБ опустил официальный курс евро ниже 90 рублей
ЦБ опустил официальный курс евро ниже 90 рублей
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.24
EUR 89.84
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 1 сентября 2025 года в российских школах начнёт действовать единый стандарт изучения всех дисциплин

20 июня 2025 09:10
187
С 1 сентября 2025 года в российских школах начнёт действовать единый стандарт изучения всех дисциплин

Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Сергей Кравцов.

"Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", - рассказал министр.

Он добавил, что соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года. Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована.

Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
20 июня 2025  13:59
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
39
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
20 июня 2025  12:18
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
100
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
20 июня 2025  11:51
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
116
Соглашение предполагает создание на территории Самарской области коммерческих электромобильных парков и зарядной инфраструктуры до конца 2026 года.
19 июня 2025  23:02
ПМЭФ-2025: Губернатор Вячеслав Федорищев обеспечил региону 760 млн рублей инвестиций в развитие электрологистики
418
«Русклимат» построит логистический комплекс в Самарской области.
19 июня 2025  19:01
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев подписал соглашение о создании крупнейшего логистического комплекса климатического оборудования
623
Весь список