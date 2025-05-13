Российским школьникам расскажут, как защитить себя в интернете

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Российских школьников обучат навыкам осознанного поведения в интернете. Дети примерят на себя роли антифрод-специалистов: детектива, аналитика, менеджера продукта и ML-инженера. Такие возможности станут доступны в первом цифровом тренажере от «Авито» – «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». Как пояснили URA.RU в пресс-службе классифайда, занятие стало частью образовательного проекта «Урок цифры», операторами которого выступают Минцифры и Минпросвещения РФ.

«Цифровой мир открывает невероятные возможности, но требует осознанности и умения противостоять киберугрозам. Занятие «Урока цифры» не просто учит школьников защищать свои данные — оно воспитывает поколение, которое будет формировать безопасное онлайн-пространство. Помогая детям понять, как работают в синергии технологии антифрода и эксперты, которые занимаются безопасностью пользователей, мы закладываем фундамент для будущего», – рассказала директор по доверию и безопасности в «Авито» Наталья Юматова.

Урок кибербезопасности подается в игровой форме. По сюжету главные герои Запятыня, Скобец и братья Слеши знакомятся с основателем зооприюта. Он хочет создать профиль на платформе объявлений, чтобы пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь приюту. Но он не знает, как делать это эффективно и безопасно, пишет Ура.ру.