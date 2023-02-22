Российские вузы начнут разработку новых образовательных программ

100

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков анонсировал подготовку образовательных программ для новой системы образования в России.

Вузы приступят к работе в ближайшее время. По словам Фалькова, срок обучения по новым программам составит от четырех до шести лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Во вторник президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию​​ заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, так как Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики. Интересы страны требуют изменений в системе образования, заключил глав государства, пишет Смотрим.