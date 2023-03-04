Российские школьники на международной олимпиаде Румынии по математике завоевали золотые медали

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На XIV Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics все участники российской сборной завоевали золотые медали!

Лидерами в индивидуальном зачёте стали школьники из Санкт-Петербурга:

Роман Кузнецов (Президентский физико-математический лицей № 239);

Алиса Волкова (Президентский физико-математический лицей № 239);

Павел Прозоров (лицей № 533);

Эльдар Хисамутдинов (Президентский физико-математический лицей № 239).

Олимпиада ежегодно проводится в Румынии, наши школьники принимали в ней участие дистанционно на площадке Образовательного центра «Сириус». Руководитель сборной России – учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов, замруководителя – доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации