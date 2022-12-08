Роспотребнадзор пояснил, когда школы могут перейти на дистанционку

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Образовательные учреждения получили новые методические рекомендации Роспотребнадзора. Согласно документу, при отсутствии на уроках по болезни более 20% учащихся весь класс могут перевести на дистанционное обучение.

Решение о проведении занятий онлайн принимает руководство школ. Такую информацию сообщили 8 декабря в официальном Telegram-канале ведомства. Перевод той или иной группы школьников на "дистанционку" должен предотвратить дальнейшее инфицирование детей.

В России за последнюю неделю обострилась ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен на 20% и более. Сложная ситуация наблюдается в большинстве регионов страны. По мнению специалистов, при несоблюдении гражданами мер профилактики на пиковые значения роста числа инфицированных гриппом Россия может выйти к новогодним праздникам, пишет Смотрим.

"В основном болеют так называемым "свиным гриппом". Эпидемические пороги заболеваемости по всему населению превышаются где-то на 20% и более по нашей стране", – заявила врач-инфекционист Елена Малинникова.