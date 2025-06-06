Рособрнадзор: утечек заданий с ЕГЭ не было с 2013 года

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с 2013 года не зафиксировано ни одной утечки заданий до начала Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В 2013 году произошла массовая утечка контрольно-измерительных материалов. По словам Музаева, с тех пор были сделаны серьезные выводы, поменялся и ход экзамена.

"С того момента ни разу утечек контрольно-измерительных материалов с вариантами полными, <…> таких утечек не было ни разу, не было зафиксировано", – приводит РИА Новости слова руководителя Рособрнадзора.

По словам Музаева, в 2025 году ведомство получило 58 жалоб и обращений от участников единого государственного экзамена.