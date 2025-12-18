Рособрнадзор: 98% выпускников успешно написали итоговое сочинение

Итоговое сочинение, которое выпускники сдают в качестве допуска к единому государственному экзамену (ЕГЭ), успешно написали 98,4% учеников. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Участникам сочинения на выбор было представлено шесть тем. Самыми популярными стали темы раздела "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека". Их предпочли 57,5% выпускников.

"Итоговое сочинение в основной день 3 декабря успешно написали 98,4% выпускников, принимавших в нем участие​​​. Всего в этот день сочинение писали более 670 тысяч человек", – отметили в ведомстве.

Ученики, которые не явились в день написания сочинения или не завершили его по уважительным причинам, смогут повторно принять участие 4 февраля или 8 апреля 2026 года, пишет Смотрим.