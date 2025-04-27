Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области вышла в финал, где встретилась с командой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Сборная региона - победитель футбольной «Лиги героев»
Будьте внимательны и осторожны!
28 апреля местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
Авто конфисковано в доход государства.
Пьяного водителя-тольяттинца задержали сотрудники ДПС в Сызрани
В ходе расследования полицейские разыскали часть похищенного имущества и вернули его владельцу.
В Приволжском районе суд вынес обвинительный приговор вору
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
В Кошкинском районе водитель погиб в ДТП
В Кошкинском районе водитель погиб в ДТП
Родители из Самары назвали топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025
Родители из Самары назвали топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025
В Самаре автомобилист наехал на 4-летнего ребенка
В Самаре автомобилист наехал на 4-летнего ребенка
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Родители из Самары назвали топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025

27 апреля 2025 13:44
157
Родители из Самары назвали топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов школ из Самары.

У 54% родителей 9-классников, не планирующих учиться в 10 классе, ребенок собирается поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Среди родителей 11-классников 65% отметили, что их дети выбирают вуз, и 9% — колледж.

Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 27% респондентов. На втором месте — инженерные специальности (16%). На третьей строке — профессия врача (13%). Получить высшее образование в области фундаментальной или прикладной науки собираются дети 8% респондентов, еще столько же рассказали о том, что ребенок планирует стать учителем, у 5% дети готовятся стать юристами.

Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения IT-специальности тоже лидируют (у 25% родителей дети выбирают это направление), на втором месте по популярности — профессия медицинской сестры или фельдшера (12%), на третьем — рабочие профессии в строительстве и производстве (11%). В топ-5 вошли педагогика (9%) и юриспруденция (7%).
 

Время проведения: 1—21 апреля 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В преддверии майских праздников спрос на мясо в Тольятти и Самаре вырос в 2,3 раза
25 апреля 2025, 11:41
В преддверии майских праздников спрос на мясо в Тольятти и Самаре вырос в 2,3 раза
Традиционно,самым популярным мясом для шашлыков у тольяттинцев и самарцев остается свинина. Общество
383
Работодатели из Самары рассказали, в каких сферах проявляют лояльность к сотрудникам с судимостью
25 апреля 2025, 10:32
Работодатели из Самары рассказали, в каких сферах проявляют лояльность к сотрудникам с судимостью
Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 7% компаний. Общество
331
Самарские зумеры хотят жить с родителями в одном городе
25 апреля 2025, 10:25
Самарские зумеры хотят жить с родителями в одном городе
Среди основных причин покупки жилья для родителей 85% отмечают возможность чаще с ними общаться. Общество
352
В центре внимания
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
240
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
27 апреля 2025  13:11
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
140
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
608
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
513
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
947
Весь список