Родители из Самары хотят контролировать ребёнка в школе, но учителя считают это нарушением границ

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Сегодня родители школьников могут легко узнать, где находится их ребенок, прогуливает ли он уроки и даже услышать, что происходит рядом с детским смартфоном. Для этого достаточно скачать приложение с функцией родительского контроля. Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование, чтобы выяснить, как родители и учителя относятся к использованию таких функций геолокационных приложений в школах.



Родители настаивают: для них важно иметь полный доступ к информации о ребенке: где он находится и что происходит вокруг него, в том числе - когда ребенок находится в пределах школы. Таким мнением поделился каждый третий опрошенный (34%). При этом большинство учителей (63%) убеждены, что родительский контроль в школах должен быть ограничен. И хотя учителя в целом согласны с тем, что геолокационные приложения полезны, есть одна оговорка: возможность послушать звук вокруг ребенка может нарушать личные границы и мешать учебному процессу, поэтому такая функция должна быть отключена в пределах школы. Такую позицию выразил почти каждый третий респондент (31%).



Высока и доля тех учителей, которые уверены: родительский контроль возможен только за пределами школы, а если родитель желает использовать такие приложения в школе - нужно разрешение учителя. 37% учителей поделились таким мнением. Еще 22% респондентов согласились, что родители могут пользоваться всеми функциями родительского контроля в пределах школы.



Любопытно, что родители и учителя солидарны: использование приложений для отслеживания геолокации и звуков вокруг ребенка могут спасти жизнь. В этом признались 29% родителей и 28% учителей.



“Основная причина использования приложений-трекеров – потребность в спокойствии для родителей. И родители, и учителя разделяют мнение о пользе геолокационных приложений. Вот только большинство учителей считают школу по умолчанию безопасной и, соответственно, уверены в избыточности родительского контроля в ее стенах. Но далеко не все родители с этим согласны”, — комментирует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам "Где мои дети".