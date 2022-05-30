Ребята с ОВЗ приняли участие в региональном чемпионате по профмастерству «Абилимпикс»

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Ребята с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в региональном чемпионате по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Соревнования проходили в Самаре, Тольятти и Кинель-Черкассах с 25 по 27 мая.



Среди победителей студент колледжа ВУиТ Даниил Иванов, он занял 1 место в компетенции «Социальная работа». В номинации «Поварское дело» победил студент колледжа СГКСТД Глеб Вантеев. В номинации «Адаптивная физическая культура» – ученица ГБОУ школа-интернат №4 г.о. Тольятти Екатерина Сафарычева. Всего на соревнованиях разыграли 41 комплект медалей. Среди направлений чемпионата: экономика и финансы, питание, медицина, IT-технологии, сфера услуг и сервис.



В Самарской области более 8000 ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья обучаются в школах, техникумах, колледжах и вузах. Для многих из них движение «Абилимпикс» - шанс найти себя в жизни и начать профессиональный путь. «Абилимпикс» в Самарской области с каждым годом становится все масштабнее, мероприятие проходит в нашем регионе уже в 6-й раз.

Фото: правительство СО