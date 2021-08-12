Пять вузов Самарской области поборются за федеральный грант

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Пять самарских вузов заявились на участие в программе "Приоритет-2030". Всего интерес к программе проявили почти двести отечественных университетов. По итогам отбора не менее 100 из них получат гранты на развитие из федерального бюджета. Из Самарской области заявки одобрили Самарскому университету им Королева, СамГМУ, ТГУ, СамГТУ и СГИК.

«Для участия в программе была сформирована программа развития Университета на ближайшие 10 лет, определяющая политику по девяти ключевым направлениям деятельности и включающая большой стратегический проект «Космос для жизни», - рассказал ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев. - Реализация этой программы позволит внести качественные изменения в образовательной, научно-исследовательской сферах, создаст условия для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, привлечения талантов и реализации их потенциала».

Университеты, ставшие участниками программы «Приоритет-2030», будут вырабатывать и распространять лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых.

«Ключевой целью нашего участия в «Приоритете» и целью на ближайшее десятилетие мы ставим лидерство в направлении «Информационные технологии в здравоохранении», - поделился ректор СамГМУ Александр Колсанов. - СамГМУ развивает это направление с 2014 года. В кооперации с федеральными и региональными институтами развития, IT-компаниями, производственными предприятиями и при поддержке Правительства Самарской области, мы создали десятки инновационных технологий и продуктов для здравоохранения и медицинского образования, новые высокотехнологичные рабочие места, новые образовательные программы. Эту же логику заложили в заявку «Приоритета»: масштабирование опыта СамГМУ с регионального на федеральный уровень, реализация научных прорывных идей, разработка нового медицинского знания, создание необходимых новым рынкам решений, рождающихся на стыке технологий и в кооперации. Мы подписали в рамках «Приоритета» ряд соглашений, в числе которых – о создании консорциума по IT-медицине, в который вошли 7 участников – крупные российские вузы, предприятия и академический институт».

На специальную часть гранта претендует 121 вуз: из них 28 подали заявки на исследовательское лидерство, 93 – на территориальное и отраслевое лидерство. Претенденты будут утверждены в ноябре.

«По итогам оценки заявок программы к 2030 году в России прогнозируется 70-процентный рост числа молодых ученых и более чем 60-процентный рост числа магистрантов. Таким образом, потенциал реализации представленных вузами программ очень высокий. И за счёт широкого географического охвата программа поддержки высших учебных заведений будет способствовать гармоничному и сбалансированному развитию науки и университетов во всех регионах страны», - отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

О запуске «Приоритет-2030» в конце июня объявили в Минобрнауки РФ. Цель программы — сформировать в России свыше 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны к 2030 году.