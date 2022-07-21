ПВГУС и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников программы Студтуризма

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У студентов, путешествующих по федеральной Программе молодежного и студенческого туризма, появилась уникальная возможность познакомиться с достопримечательностями Самарской области и пройти ознакомительную экспресс-стажировку на крупнейшем предприятии нефтехимического комплекса России – ООО «Тольяттикаучук» (входит в Группу «Татнефть»)!

Такая возможность предоставляется гостям Поволжского государственного университета сервиса, подавшим заявку на заселение в общежитие ПВГУС на сайте студтуризм.рф.

Программа ознакомительной стажировки разработана в рамках договора о сотрудничестве между Университетом сервиса и ООО «Тольяттикаучук». Она рассчитана на студентов, обучающихся по химическим направлениям подготовки в российских вузах и позволит им погрузиться в процессы и технологии получения синтетических каучуков, посетить основные производства, где опытные наставники поделятся своими знаниями и умениями.

Гостей ждет изучение синтеза мономеров и полимеров, а также знакомство с корпоративной культурой и молодежной политикой передового предприятия.

«Программа молодежного и студенческого туризма была значительно расширена в 2022 году. В частности, появились новые треки для путешественников – научно-популярный и профориентационный. Мы увидели в этом большие возможности для российской молодежи, Университета сервиса и Самарской области в целом. Теперь наша программа позволяет знакомить молодых людей из разных уголков страны с возможностями научного и профессионального развития в регионе: получения образования, ведения научной деятельности, стажировками и трудоустройством на ведущих предприятиях Самарской области. При этом мы отмечаем, что путешествуют самые мобильные, открытые новому молодые люди, – отмечает ректор ПВГУС Любовь Выборнова. – Сегодня наши партнеры из ООО «Тольятикаучук» открывают двери студентам-путешественникам – это действительно большое событие. Приглашаем студентов-химиков российских университетов стать нашими гостями по программе студтуризма, уверены, это будет незабываемое путешествие, которое, возможно, изменит вашу жизнь!»

Разработано два вида стажировки – 7-дневная и 2-недельная. Подробную программу каждой из них можно посмотреть по ссылкам https://студтуризм.рф/events/AQNr7ZDAfd и https://студтуризм.рф/events/l7b5lS4vXT.

Стажировка на предприятии будет проходить по будням с 8.00 до 17.00. Доставку до места от общежития ПВГУС предприятие организует на собственном служебном транспорте. В свободное время путешественники смогут познакомиться с достопримечательностями Тольятти и Самарской области – в этом поможет Университет сервиса. Стоимость проживания в общежитии ПВГУС составляет всего 25 рублей в сутки.