Путин поддержал предложение студентов Самарского университета

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С 2022 по 2030 годы в России будет создана сеть современных вузовских кампусов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с учащимися высших учебных заведений страны.

Напомним, с предложением об обновлении существующих и создании современных пространств для студенчества 25 января выступил студент института авиационной техники Самарского университета им. Королева Виктор Свиткин в рамках видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным. Тогда учащиеся из Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Саранска, Смоленска, Новосибирска и Симферополя смогли задать свои вопросы вопросы главе государства.

"Территория университета вместе с учебными, научными корпусами и общежитиями образует кампус университета. И фактически многие студенты проводят большую часть своего времени именно здесь, а иногородние студенты проводят здесь все свое время. Потому в этой среде должны формироваться идеи и апробироваться решения, влияющие на развитие города, региона и даже страны. Но некоторые нынешние учебные здания и аудитории уже не соответствуют новым форматам. Как вы смотрите на то, чтобы сформировать и реализовать программу по строительству не только студенческих общежитий, но и университетских кампусов в ведущих региональных вузах страны? Можно было бы взять два или три университета в качестве пилотных и накопленный опыт распространить на вузы других регионов", - рассказал главе государства Виктор Свиткин.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин согласился с тем, что кампус – это не просто общежитие, а среда обитания в широком смысле этого слова.

"Еще в советское время предпринимались попытки создания таких кампусов. В Ленинграде, Петербурге, где я жил, строились целые студенческие городки, и там были попытки создания такой студенческой среды. В Москве то же самое делалось, в других городах. - Это, безусловно, очень важно, интересно и перспективно – создание такой атмосферы, среды, где молодые люди – студенты, аспиранты – могли бы не просто жить, а могли бы заниматься, там могли бы быть и лаборатории расположены, объекты, связанные с проведением свободного времени, спортивные сооружения и так далее”.

Владимир Путин добавил, что нужно не просто создавать такие кампусы, но и привлекать к процессу самих студентов, аспирантов.

В результате по итогам встречи со студенчеством глава государства дал серию поручений по модернизации вузовской инфраструктуры, строительству новых общежитий, социальных и спортивных объектов.

Как сообщает сайт Президента России, реализация проектов по созданию кампусов стартует в декабре 2022 года. Капитальный ремонт и реконструкция объектов будут проведены в регионах, которые отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России.