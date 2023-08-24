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Профминимум: единая модель профориентации школьников Самарской области

24 августа 2023 14:59
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Целью профминимума является вовлечение в профориентацию всех школьников с 6 по 11 класс.

Профминимум включает три уровня на выбор образовательной организации: базовый (не менее 40 часов в учебный год), основной (не менее 60 часов в учебный год), продвинутый (не менее 80 часов в учебный год).

С 1 сентября 2023 года во всех российских школах внедряется Единая модель профессиональной ориентации — профориентационный минимум.

Целью профминимума является вовлечение в профориентацию всех школьников с 6 по 11 класс, включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Модель реализации профминимума в Самарской области была представлена на заседании круглого стола с Центром профессионального образования (ЦПО Самарской области), где получила высокую оценку.

Профминимум будет реализовываться с использованием возможностей проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка», в реализации которого Самарская область имеет успешный опыт, представленный в рамках Всероссийского профориентационного фестиваля «Билет в будущее» 22 марта этого года в Екатеринбурге.

Реализация профминимума в 2023/2024 учебном году будет осуществляться по 6 направлениям:

«Урочная деятельность»: подразумевает встраивание в уроки общеобразовательного цикла профориентационного компонента.

«Внеурочная деятельность»: реализуется через курс занятий «Россия – мои горизонты». Занятия проводятся классными руководителями еженедельно. Всего будет проведено 34 занятия в течение учебного года.

«Взаимодействие с родителями или законными представителями»: предполагает обеспечение участия родителей во всероссийских, областных и школьных родительских собраниях по профориентации, их привлечение к реализации профориентационных мероприятий.

«Практико-ориентированный модуль»: содержит в себе практико-ориентированные профориентационные мероприятия – профпробы, проектную деятельность, мультимедийные выставки «Лаборатория будущего», экскурсии и мастер-классы на площадках работодателей или организаций профессионального образования, конкурсы профориентационной направленности.

«Дополнительное образование»: предполагает выбор и посещение школьниками кружков и секций дополнительного образования, носящих профориентационный характер.

«Профессиональное обучение»: выбор и обучение школьников по программам профобучения.

В образовательных организациях предусмотрено 3 уровня реализации профминимума, которые школа определяет самостоятельно исходя из имеющихся условий.

Для успешной реализации профминимума в школах разработаны и утверждены: региональная организационно-управленческая структура и региональный план мероприятий («дорожная карта») по внедрению профминимума в 2023–2024 годах.

В настоящее время с целью внедрения единой модели сформирован перечень школ, в каждой из которых определен уровень реализации профминимума, назначено должностное лицо, ответственное за его реализацию, разрабатывается план внедрения, вносятся коррективы в образовательные программы. Методическую поддержку школам окажут ЦОПП Самарской области и ЦПО Самарской области, сообщает пресс-служба ЦОПП Самарской области.

 

Фото:   ru.freepik.com

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