Проект СамГМУ стал обладателем премии «Технологический прорыв»

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Проект Самарского государственного медицинского университета получил премию «Технологический прорыв в области медицины и благополучия (здоровья) человека» конкурса «Технологический прорыв 2022». Лучшим признали проект по созданию индивидуальных эндопротезов из титана, разработанных в Центре НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ. Награду получил руководитель лаборатории проектирования биопротезов Андрей Николаенко.



Преимущество технологии, разработанной в СамГМУ — безопасность и высокая биосовместимость материалов, используемых для изготовления имплантов. Они производятся из биоинертного материала с уникальной способностью прирастать к кости. Верхний слой состоит из полимерных пленок, которые разрушаются в организме, высвобождая лекарство. Такое покрытие значительно увеличивает антимикробные свойства эндопротеза. Технология производства покрытия разработана исследовательской группой под руководством профессора Глеба Сухорукова.



Кроме того, эндопротез учитывает анатомические особенности пациента — 3D-модель импланта строится на основе данных его КТ и МРТ. В результате уменьшается риск осложнений, улучшается качество жизни пациента: часть сустава замещается на персонифицированный элемент без потери функциональности и мобильности.



На данный момент уже организовано производство эндопротезов в Центре серийного производства СамГМУ, проведено несколько операций с хорошими результатами. Отметим, что в СамГМУ также разработана и успешно применяется технология производства керамических эндопротезов.



Организаторы премии — АНО «Платформа НТИ», Фонд поддержки проектов НТИ, АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035». Церемония награждения прошла в четверг, 8 декабря, на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения - Арбат».



Премия «Технологический прорыв» направлена на выявление, поддержку и популяризацию выдающихся технологических проектов, решений и достижений российских компаний, научных центров и образовательных организаций. В этом году премию присудили проектам в 11 номинациях, посвященных направлениям развития транспорта, медицины, образования, новых материалов, атомной энергетики и промышленности, телекоммуникационной отрасли и другому. Всего лауреатами премии стали авторы 33 проектов.

Фото: департамент информационной политики СО