Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»

«Мастер года» – это всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования. Организаторы – Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. В этом году – юбилейном, 85-м для системы среднего профессионального образования году – конкурс проводится в 5-й раз.

«Конкурсу «Мастер года» исполняется пять лет. Только в этом году в нем приняли участие почти 10 тысяч преподавателей колледжей и техникумов – уникальных людей, которые выбрали для себя эту благородную и ответственную профессию. Конкурс проводится в рамках федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Уверен, он продолжит оставаться инструментом поддержки педагогов и работать на выполнение задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным, по подготовке к 2028 году 1 миллиона специалистов и квалифицированных рабочих», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России. Участником заключительного этапа от Самарской области стала преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа Наталья Петрунина – победитель регионального этапа конкурса.

«Я поехала на финал с чувством гордости, что буду представлять Самарскую область. Очень надеюсь, что у меня получится показать, на что способны педагоги Самарской области, чему мы учим наших студентов, что мы в них вкладываем. Я везу с собой оборудование – цифровую лабораторию, при помощи которой в рамках состязаний буду работать со студентами Курского педагогического колледжа», - поделилась Наталья Петрунина.

Программа финала включает профессиональные испытания и мероприятия для участников:

- мастер-классы,

- лекции,

- дискуссионные площадки,

- творческие лаборатории.

Деловую программу откроет пленарное заседание «Педагоги СПО: грани мастерства».

«Конкурс «Мастер года» играет значимую роль в развитии системы СПО. Здесь мы не просто выявляем лучших из лучших — мы задаём высокую планку педагогического и профессионального мастерства. В ходе дискуссий деловой программы финала конкурса рождаются решения и методики, которые определяют, каким будет преподавание в колледжах завтра. Темы, которые затрагиваются в этом году, как никогда актуальны. Это развитие компетенций педагогов для подготовки кадров под запросы экономики, повышение престижа педагогической профессии, карьерные возможности, профессиональный рост и наставничество. Уверен, что все мероприятия деловой программы найдут своё отражение в деятельности профессионального сообщества», — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Программа построена на 3 тематических треках:

«Профессионал будущего»,

«Признанный мастер»,

«Ценный кадр».

Имена 10 призёров конкурса будут объявлены 1 октября, в этот же день для них состоится завершающее конкурсное состязание «Влюбить в профессию». В День среднего профессионального образования, 2 октября, состоятся торжественная церемония закрытия финала и объявление победителя конкурса «Мастер года — 2025».

Фото: министерство образования Самарской области