Предметный разговор: Дмитрий Азаров встретился с родителями и студентами энергетического колледжа

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В среду, 24 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с преподавателями, родителями и студентами Самарского энергетического колледжа, чтобы обсудить вопросы, связанные с объединением этого образовательного учреждения с Поволжским строительно-энергетическим колледжем им. П.Мачнева, а также планы по созданию на территории колледжа современного студенческого кампуса.

Перед встречей с руководителем региона родителей и студентов пригласили оценить качество капитального ремонта основного корпуса, учебно-производственных мастерских и общежитий объединенного колледжа. В настоящее время работы на стадии завершения, идет монтаж и подключение оборудования в лабораториях.

Ряд родителей высказали недовольство относительно переезда студентов и преподавателей в новое здание в другой части города. Вместе с тем, родители отметили, что неоднократно бывали на стройплощадке, и видят, что за последний месяц в кампусе произошли значительные позитивные перемены. Своими впечатлениями от увиденного с Губернатором поделилась родитель студента третьего курса Анфиса Климонтова. «Считаю, что решение по реорганизации двух ученых заведений открывает новые возможности и перспективы как для преподавателей, так и для студентов. Основной корпус уже отремонтирован, учебные мастерские – новые, хороший ремонт, установлены новые системы безопасности», – сказала она, обращаясь к руководителю региона. Дмитрий Азаров отметил, что ремонт не ограничится проведенными работами, в планах создание на территории современного кампуса или студенческого городка – такое название родительской общественности больше пришлось по душе.

Анфиса Климонтова отметила: важно всю территорию городка оградить забором, чтобы создать дополнительные условия по безопасности студентов во время их пребывания в образовательном учреждении. «Безопасность детей, я считаю, должна быть на первом месте, – подчеркнула она. – В корпусе Самарского энергетического колледжа этого никто не гарантировал – с учетом года постройки здания на улице Самарской».

«Спасибо, что вы на это обращаете внимание, потому что обеспечение безопасности детей – это действительно существенный вопрос, – акцентировал внимание участников встречи Дмитрий Азаров. – И вопрос безопасности – ключевой. Привести в порядок здание на улице Самарской без остановки образовательного процесса невозможно. Поэтому заблаговременно стали проектировать будущее, выстраивать работу по созданию нового образовательного центра». Сейчас в кампусе ведутся работы по ограждению периметра. Вскоре весь студенческий городок станет закрытой территорией с единой системой охраны.

Министр образования и науки региона Виктор Акопьян пояснил, что работы по планомерному ремонту корпусов Поволжского строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева на улице Ташкентской начались еще в 2019 году и продолжатся в последующие годы. На эти цели уже выделено почти 200 миллионов рублей из областного бюджета, из них только 150 миллионов – в этом году.

«Мы начали с ремонта общежитий, где мы создаем условия для комфортного проживания студентов. С января месяца текущего года мы приступили к капитальному ремонту главного корпуса и учебно-производственных мастерских», – отметил министр.

«Но у нас с вами есть более масштабные планы. На следующий год сумма средств на ремонт корпусов колледжа будет не меньше, чем в текущем году – как минимум 150 миллионов рублей мы предусмотрим в областном бюджете. Средства, прежде всего, будут направлены на учебные площади и на благоустройство прилегающей территории, – заявил Дмитрий Азаров. – Понятно, что в планы муниципалитета мы также включаем работы по наведению порядка, коллеги относятся с пониманием к вопросу создания современного кампуса, который, я уверен, станет новой точкой роста и драйвером развития района, города и области».

В планах на 2024 год – увеличить количество учебных мастерских и лабораторий: до 17 и 13 соответственно. «У родителей, например, были претензии к лабораториям, я присутствовал, когда сотрудники министерства образования и науки региона делали выезд. Хочу отметить, что сами площади увеличились, мастерские стаи более просторными. Уверен, что качество обучения станет лучше», – отметил студент третьего курса Дмитрий Сергеев.

«Кроме того, объединение двух образовательных учреждений позволит нам рассчитывать на получение федерального гранта в рамках участия в программе «Профессионалитет» – это порядка ста миллионов рублей, которые также можно направить на развитие колледжа, создание мастерских», – подчеркнул Виктор Акопьян.

Преподаватель Светлана Мальцева отметила, что после посещения обновленных корпусов кампуса довольна увиденным, однако хотела бы, чтобы ремонт в перспективе охватил и другие корпуса колледжа – первый и второй. «Очень хотелось бы, чтобы такой же ремонт, как и в новом отремонтированном корпусе, был также в 1 и 2 корпусах и в перспективе охватил всю территорию кампуса. Мы, преподаватели, включимся в проведение работ всеми своими силами, возможностями, инициативой. Тем более, что мы делаем не с нуля, а на очень хорошей базе, и можно сделать первоклассное учебное заведение, мы в это верим», – отметила она.

Дмитрий Азаров заверил, что ремонт обязательно продолжится, как и благоустройство территории. «То, что мы сделали сейчас, – это только первый шаг. Там точно будет центр, который станет точкой роста всей этой территории. Когда есть идея, обязательно находим ресурсы для воплощения», – подчеркнул Губернатор.

В ходе встречи родители задали вопрос об оснащении столовой и готовности пищеблока обеспечивать студентов горячим питанием. Директор образовательного учреждения Владимир Бочков доложил, что уже с 1 сентября будет работать буфет, а оборудование для приготовления основных блюд будет завезено к середине месяца. Губернатор поручил на этот период обеспечить подвоз горячего питания с близлежащих комбинатов питания, которые уже обеспечивают им ряд образовательных учреждений города и хорошо себя зарекомендовали.

Еще один вопрос касался транспортной доступности кампуса. Для большинства студентов она как минимум не ухудшится – 60% студентов бывшего СЭК живут в Кировском, Советском и Промышленном районе Самары. Для преподавателей, которые живут в историческом центре города и теперь будут ездить на новое место работы, будет служебный автобус. Для остальных предусмотрят компенсацию проездного билета. Усложнятся вопросы проезда для студентов из Новокуйбышевска. Представитель родительской общественности Анастасия Луковникова предложила дать таким студентам – их на сегодняшний день 29 человек – возможность жить в общежитии колледжа. Губернатор с предложением согласился и поручил обеспечить такую возможность.

Что касается самого общежития, считает председатель студенческого совета Денис Шишикин, было бы правильным, чтобы глобальное обновление затронуло не только учебные корпуса, но и общежитие на улице Карла Маркса 231 А. В частности, нужно обновить душевые, комнату для занятий, где ребята часто готовят уроки, а также небольшой актовый зал, где студенты проводят свои мероприятия. Дмитрий Азаров поручил профильному ведомству в сжатые сроки определить финансирование и провести эти работы. Также Глава региона предложил оборудовать в месте проживания студентов тренажерный зал.

По мнению Дениса Шишикина, сейчас основная задача – создать общий коллектив, каждый участник которого мог бы в комфортных условиях учиться и проводить внеучебное время.

«Считаю, что на общественных началах можно и нужно помогать с благоустройством территорий, посадкой деревьев, уборкой. Кроме того, некоторые наши студенты-строители проходят практику, помогая в колледже, в общежитии. Чтобы студенту было комфортно учиться, не обязательны какие-то особые условия, главное, чтобы были преподаватели, была практика. Если он хочет учиться, он будет учиться, создавая для себя комфортные условия», – отметил Денис.

Студент рассказал, что в течение полугода заезжал на Ташкентскую и с каждым разом отмечал прогресс. «Такую новизну не везде увидишь. Для меня это что-то связанное с будущим», – добавил он и во время встречи предложил новому колледжу название, в котором прослеживается уважение к истории обоих образовательных учреждений – «Строительно-энергетический колледж имени П.Мачнева». Дмитрий Азаров поддержал такую инициативу.

Студент Рафаэль Азизов обратил внимание на необходимость создания современной спортивной инфраструктуры, в том числе уличных площадок для воркаута, и выразил готовность учеников образовательного учреждения участвовать в проектировании. Директор колледжа отметил, что в следующем году будет построен новый стадион – на это уже предусмотрено 26 миллионов рублей. А стремление студентов участвовать в работе по созданию инфраструктуры для любителей спорта поддержал Дмитрий Азаров. «Прошу вас включиться в эту работу. Посмотрите вместе с руководством колледжа, посоветуйтесь, возможно что-то добавите, исправите проект. Надеюсь и на ваш контроль при проведении работ», – обратился Глава региона к Рафаэлю Азизову.

Важным событием с жизни студентов самарского энергетического корпуса является ежегодный бал студентов. К этому дню разучиваются бальные танцы, готовятся костюмы и платья. Студенты колледжа отметили, что очень важно сохранить традицию проведения бала и в объединённом колледже, а родители добавили, что хорошим местом для его проведения стал бы обновлённый ДК Металлургов, который не так давно открылся после капитального ремонта. Губернатор идею поддержал и поручил проработать ее воплощение профильному министерству. Виктор Акопьян добавил, что все годами накопленные традиции двух образовательных учреждений будут сохранены.

Глава региона заверил участников встречи, что по ее итогам будет составлен проект протокола, который будет утвержден со всеми участниками, чтобы ни одно поручение не осталось без внимания. В дальнейшем родительский комитет будет обеспечивать общественный контроль за исполнением данных поручений и обозначенных планов.

«Очень конструктивная встреча, уверена, она даст свои плоды. Огромная благодарность Дмитрию Игоревичу за внимательность и адресную поддержку. Проект в будущем огромный, шикарный, современный. Хорошие условия уже созданы. Есть, конечно, над чем работать. Но я считаю, что со временем все будет шикарно», – поделилась итогами обсуждения Анфиса Климонтова.

«Итоги встречи весьма положительные, потому что конфликт, который развивался в течение полугода, был фактически урегулирован на этой встрече, – поделился своими впечатлениями от состоявшегося диалога с Губернатором Виктор Яшин, технический директор, главный инженер Самарской ГЭС, которая является одним из ключевых работодателей для выпускников. – Самое приятное и удивительное впечатление от встречи, что ни один человек не ушел, не услышав ответа на свой вопрос, за что отдельная благодарность Губернатору. Я надеюсь, что сложившаяся ситуация перейдет в конструктивное русло взаимного диалога по дальнейшей реструктуризации наших колледжей. На этом этапе зависит, насколько родители, работодатели, коллектив образовательного учреждения, исполнительная власть будут слышать друг друга, выполнять принятые решения, тогда и студенты ничего не потеряют, а приобретут. Совещание показательно тем, что люди друг друга слышали. Учитывая, что готовы вкладывать в развитие студенческого городка, то это будет плюсом и дальнейшим развитием. Для нас работодателей все зависит от уровня образования, настроения ребят, которые там учатся. Специалисты, которые закончили энергетический колледж, на протяжении многих десятилетий работают в самарской энергетике».

«Встреча была необходима. Важно, чтобы все поручения были зафиксированы, и все, что было озвучено, было выполнено. Мы договорились, что встретимся для подписания протокола и оформления плана действий. Думаю, этот вариант удовлетворит тех 600 родителей, интересы которых мы представляем», – отметила представитель родительской общественности Ирина Сафонова.

«Встреча прошла в рабочем режиме. Хочется отметить, что большую активность, помимо Дмитрия Игоревича, проявлял директор объединенного колледжа Владимир Иванович Бочков. Он действительно многое сделал за последнее время, ему пришлось нелегко», – подчеркнула Анастасия Луковникова.

В завершении встречи Губернатор поблагодарил студентов и их родителей за состоявшийся обстоятельный разговор, который длился около трех часов. «Я вижу ваше небезразличие. Вы подняли ряд вопросов, которые не были в фокусе моего внимания. Спасибо вам за профессиональный подход. Дети – те, за кого мы больше всего переживаем и чьим успехам больше всего радуемся, и конечно, такой разговор был очень важен. Я вам искренне признателен за то, что это был содержательный разговор», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО