половина абитуриентов планирует учиться в родном городе

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Аналитики Авито Работы провели опрос среди 1700 россиян, которые в этом году планируют поступать в вузы или ссузы, а также их родственников — родителей, бабушек и девушек, — чтобы выяснить, какие тренды в сфере образования актуальны для абитуриентов сегодня. По данным исследования, половина выпускников (51%) планируют продолжать обучение в своем родном регионе.

Ещё 40% опрошенных рассматривают возможности переезда в другие регионы страны: 14% из них хотели бы переехать в Москву или Санкт-Петербург, а 26% респондентов подают документы в вузы и ссузы в других российских городах. Получить образование в зарубежных учреждениях собираются лишь 3% выпускников.

По результатам опроса, высшие учебные заведения привлекают сравнительно большее число абитуриентов: 44% опрошенных отметили, что в этом году собираются поступать в вузы. Тем не менее, каждый третий (36%) респондент сообщил о планах подать документы в колледж или техникум, что говорит о растущем интересе к среднему профессиональному образованию. Каждый десятый (10%) опрошенный еще не определился с выбором учебного заведения, а 3% респондентов хотели бы взять год отдыха перед поступлением.

Заметны различия при выборе учебных заведений среди жителей различных регионов России. В вузы чаще планируют поступать жители Москвы (56%) и городов-миллионников (55%), в то время как респонденты из небольших городов чаще выбирают среднее профессиональное образование (42% против 41% желающих поступить в вузы).

Традиционное очное обучение остается самым популярным форматом: его выбирают 83% опрошенных абитуриентов. Заочное обучение предпочитают 9% респондентов, а очно-заочная форма менее популярна — ее для поступления рассматривают 8% россиян. О планах поступить на дистанционный формат сообщили только 3% респондентов.

При этом, в ходе опроса ответы самих абитуриентов зачастую отличались от мнения родственников об их дальнейших планах. Например, половина выпускников (50%) отметили, что собираются поступать в вузы, а ссузы рассматривают 27%. В то же время родители считают, что их дети скорее выберут для поступления колледжи и училища (42%), нежели высшие учебные заведения (41%).

Различия между поколениями можно отметить и при выборе формы обучения. Хотя очную форму выбирает большинство поступающих (63%), процент отметивших этот вариант ответа среди выпускников гораздо ниже, чем среди их родителей (87%), бабушек и дедушек (92%). Сами поступающие чаще склоняются к заочным (21%), очно-заочным (17%) и дистанционным (8%) форматам обучения — это свидетельствует о более гибком подходе к образованию среди молодежи.