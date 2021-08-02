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Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским педуниверситетом и Всемирной Ассоциацией выпускников российских вузов

2 августа 2021 18:07
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Документ позволит странам дальнего и ближнего зарубежья больше узнать о передовых методиках самарской школы педагогики.

Самарский государственный социально-педагогический университет вступил во Всемирную Ассоциацию выпускников российских вузов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 2 августа 2021г. подписали ректор вуза Олег Мочалов и президент общественной организации Владимир Четий.

Документ позволит странам дальнего и ближнего зарубежья больше узнать о передовых методиках самарской школы педагогики. В 2021 году Самарский государственный социально-педагогический университет празднует свое 110-летие. Соглашение открывает для него новые перспективы развития.

Только за последние пять лет в СГСПУ прошли обучение более 240 иностранных граждан - из Армении, Туркменистана, Беларуси, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кот-д'Ивуара, Китая, Украины. Это были выпускники факультета математики, физики и информатики, естественно-географического факультета, факультета экономики, управления и сервиса, факультета иностранных языков, филологического факультета, факультета физической культуры и спорта.

В 2021/2022 учебном году в университете будут обучаться 150 иностранных студентов на 2-5 курсах. Это будущие выпускники – учителя физической культуры, биологии и химии, биологии и географии, естествознания, математики, физики и информатики, русского языка и литературы, экономики, иностранных языков (английского, французского, немецкого), психологии, дефектологии, логопеды, менеджеры. На сегодня уже более 60 иностранных граждан подали документы на поступление в университет на 1 курс в рамках приемной кампании 2021 г.

Соглашение, подписанное сегодня, позволит еще более активно развивать сотрудничество по вопросам образования и науки как с иностранными выпускниками СГСПУ, так и с членами Ассоциации, привлекать иностранных студентов на обучение, повышать для них качество образовательного процесса и социальной адаптации, продвигать «бренд» СГСПУ на международном образовательном рынке. Планируется создание ассоциации иностранных выпускников университета.

Ректор СГСПУ Олег Мочалов и президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий выразили надежду, что сотрудничество будет успешным.

«У нас уже есть достаточный опыт в подготовке иностранных студентов, которые обучаются у нас много лет. Мы хотим развивать эту традицию, мы хотим искать новых партнёров, мы хотим, чтобы наши выпускники были востребованы не только в Самаре, но и в других странах мира», - отметил Олег Мочалов.

«Я считаю, что развитие направления взаимодействия с выпускниками педагогических вузов очень важно и нужно на сегодняшний день. Дело в том, что наша страна, например, заново «заходит» в Африку, «возвращаемся» в Латинскую Америку, и нам важно подготовить высококлассных специалистов», - прокомментировал событие Владимир Четий.

Подписание соглашения состоялось в рамках проведения Международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом, организованного при поддержке Правительства Самарской области. В Форуме принимают участие 100 молодых соотечественников, проживающих за рубежом. А также 60 представителей молодежи из четырех российских городов: Москвы, Ростова-на-Дону, Самары и Симферополя. В рамках проектных сессий молодые соотечественники и российская молодежь будут заниматься разработкой совместных проектов в культурной и научно-технических сферах. Работа форума в нашем регионе продлится до 4 августа. Завтра его участники посетят Тольятти.

Теги: В центре внимания Всемирной Ассоциацией выпускников СГСПУ сотрудничество

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