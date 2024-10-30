По требованию прокурора в тольяттинской школе установлены новые парты

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Прокуратурой Центрального района г. Тольятти по жалобе матери учащейся школы № 3 проведена проверка соблюдения требований законодательства об образовании.

Установлено, что в семи учебных кабинетах мебель не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, имеет повреждения и нуждается в замене.

Прокуратурой района директору образовательного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора сотрудник школы привлечен к административной ответственности по ч 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

В настоящее время столешницы и сиденья в учебных кабинетах заменены на новые, нарушения устранены.