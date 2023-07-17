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По рейтингу качества образования Самарская область занимает шестое место в России

17 июля 2023 23:27
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В Правительстве Самарской области подвели итоги проведения на территории региона единого государственного экзамена.

В понедельник, 17 июля, участники оперативного совещания в Правительстве Самарской области подвели итоги проведения на территории региона единого государственного экзамена.

В 2023 году ЕГЭ сдавали 12 524 учащихся Самарской области. По информации министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, практически по всем предметам учащиеся региона набрали средний балл выше, чем в среднем по России. По результатам всех экзаменов в Самарской области 196 человек получили стобалльные результаты (в 2022 год – 133), 15 выпускников набрали 100 баллов по двум предметам (2022 год – 11 человек). Самые высокие результаты учащиеся показали по русскому языку, обществознанию, литературе, математике, истории и информатике.

В этом году 1567 выпускников региона закончили общеобразовательные учреждения с "золотыми" медалями. Как подчеркнул министр, со следующего учебного года учащимся, в аттестатах которых за 10-й и 11-й классы не более двух "четверок", а остальные "пятерки", планируется вручать "серебряные" медали.

Всего в регионе 98,3 % выпускников 2023 года – участников ЕГЭ – получили аттестаты о среднем общем образовании. Для тех, кто получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам, в сентябре предусмотрены дополнительные дни для сдачи экзаменов.

На совещании было отмечено, что во всероссийском рейтинге регионов система образования Самарской области признана одной из лучших в стране. По рейтингу качества образования регион занимает шестое место. Одним из лидеров губерния является по уровню функциональной грамотности – умению применять полученные знания на практике.

 

Фото:    ru.freepik.com

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