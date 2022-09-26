По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов

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С 19 сентября по 24 октября в 667 школах Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 5-9 классов.



Весной школы уже провели часть проверочных работ, в них приняли участие около 40 тысяч учащихся 4-8 классов. Повторно писать проверочные работы по этим же предметам осенью им не нужно. По остальным предметам ВПР будут проведены для учащихся по программе предыдущего года обучения. Всего предполагается участие около 125 тысяч обучающихся Самарской области, которые напишут 540 тысяч проверочных работ.



Обязательными для всех учащихся 5-9 классов являются ВПР по русскому языку и математике. В 5 классах также все учащиеся напишут ВПР по окружающему миру, в 6 классах – по биологии и истории, в 8 классах – по иностранному языку. Обучающиеся 7-9 классов напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора: в 7 классах это могут быть ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, в 8 классах к этим предметам добавляется физика, а в 9 классах также химия.



Проводить ВПР школы могут в любой день периода с 19 сентября по 24 октября. В 6 классах ВПР могут быть проведены в компьютерной форме по истории и биологии, в 7-9 классах – по истории, биологии, географии и обществознанию. Решение о проведении ВПР в компьютерной или традиционной форме образовательная организация принимает самостоятельно. Компьютерную форму проведения отдельных предметов в Самарской области выбрали 60 школ.

«Хочу отметить, что оценки за всероссийские проверочные работы не выставляются. Они являются диагностическим инструментом, а не промежуточной или итоговой аттестацией, – пояснил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Полученные результаты анализируются, потом принимается решение, как лучше построить дальнейший образовательный процесс».



Кроме того в период с 15 сентября по 7 октября в регионе проводятся всероссийские проверочные работы для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (ВПР СПО) в 83 образовательных организациях. Всего предполагается участие 39 тысяч обучающихся. В проведении ВПР СПО участвуют студенты 1 курса и завершившие освоение общеобразовательной программы среднего общего образования в предыдущем учебном году (студенты 2 или 3 курса).



Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена напишут две проверочные работы: единую проверочную работу по социально-гуманитарным дисциплинам и профильный предмет для специальности (русский язык, математика, история, биология, физика, химия, география, обществознание, иностранный язык или информатика). Обучающиеся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих примут участие только в написании единой проверочной работы по социально-гуманитарным дисциплинам.



Проведение единой проверочной работы возможно в компьютерной форме. Решение о выборе такой формы проведения принимает руководитель образовательной организации в зависимости от технических возможностей. В Самарской области с 15 сентября по 28 сентября в компьютерной форме примут участие 14 организаций.