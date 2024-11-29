Первая семейная олимпиада по математике пройдет в Самарском университете им. Королёва

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В воскресенье, 1 декабря, в 11:00, во всероссийский День математика, Самарский университет им. Королёва впервые проводит семейную олимпиаду по математике.

Олимпиада представляет собой командное соревнование по решению занимательных математических задач командой в составе не более 4-х человек. Обязательное условие – участие в команде 1 ребенка школьного возраста и 1 взрослого члена семьи.

Участники математической олимпиады делятся на три группы в соответствии с возрастом ребенка: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы.

Каждой команде предложат решить 6 разноуровневых задач.

Продолжительность олимпиады составит 90 минут.

Победителей определят в каждой возрастной группе и наградят памятными дипломами в день проведения олимпиады. Каждая команда получит сертификат участника.