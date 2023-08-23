Педагоги и наставники Самарской области обсудят актуальные вопросы воспитания и образования

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24 августа состоится региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию «Нам по пути!». Около 1000 профессионалов в сфере образования обсудят традиционные ценности воспитания и векторы развития педагогической практики в Самарской области.

Участниками регионального слёта станут советники по воспитанию, муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства», председатели местных отделений Движения Первых, молодые педагоги, студенты выпускных курсов педагогических направлений. Они примут участие в мероприятиях, направленных на выстраивание работы с обучающимися в новом учебном году, а также обсудят важные направления развития системы обучения и наставничества в Самарской области.

«Сегодня в России формируется два больших института: советники директоров по воспитанию и Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». В образовательный и воспитательный процессы включены не только родители и педагоги, но и наставники, советники по воспитанию, специалисты Движения Первых. Не случайно мы проводим слёт перед началом учебного года, чтобы «сверить часы» и выстроить работу по ведению воспитательного процесса. Важно идти по одному пути, доносить одни и те же смыслы. Только такой системный подход позволит воспитать достойных граждан России», — прокомментировала председатель совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Кристина Гнатюк.

Наставники и педагоги примут участие в панельной дискуссии «Векторы воспитания: традиции и возможности». На ней презентуют деятельность Движения Первых и проекта «Навигаторы детства» в регионе, обсудят возможности образовательных организаций для развития системы наставничества, а также роль семьи в воспитании гармонично развитой личности. Модератором дискуссии выступит заместитель министра образовании науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Посмотреть прямую трансляцию можно в группе Вконтакте Движения Первых Самарской области по ссылке https://vk.cc/cqnkjy

Также участники слёта присоединятся к традиционной августовской конференции с Министерства образования Самарской области. А в ходе культурной программы состоится торжественная церемония награждения представителей педагогического сообщества Самарской области, приуроченная к Году педагога и наставника.