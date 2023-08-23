Я нашел ошибку
Главные новости:
Суперсервис обеспечивает максимально комфортное взаимодействие с государственными органами для матери еще на стадии беременности.
В Самарской области работают над совершенствованием суперсервиса «Рождение ребенка»
Водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением автомобилем и врезался в световую опору.
Госавтоинспекторы работают на месте смертельного ДТП в Сызранском районе
Среди награждаемых - многодетные семьи, военнослужащие, педагоги, представители предприятий и общественных организаций региона, работники сферы культуры, СМИ, муниципального управления. 
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям области
Со спецификой работы уникального подразделения ребят познакомил его руководитель Александр Юрьев.
Учащиеся «Кванториума» познакомились с работой лаборатории металлов и сварки Самарского филиала «Т Плюс»
Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности.
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны
24 августа состоится региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию «Нам по пути!».
Педагоги и наставники Самарской области обсудят актуальные вопросы воспитания и образования
Его главная задача - познакомить ребят 7-11 классов со всего ПФО с профессией врача и разными направлениями медицины.
В СамГМУ стартовал образовательный проект «ПРОмед» - победитель конкурса грантов «Движение первых»
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.12
-0.02
EUR 102.75
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Педагоги и наставники Самарской области обсудят актуальные вопросы воспитания и образования

23 августа 2023 17:18
63
24 августа состоится региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию «Нам по пути!».

24 августа состоится региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию «Нам по пути!». Около 1000 профессионалов в сфере образования обсудят традиционные ценности воспитания и векторы развития педагогической практики в Самарской области.

Участниками регионального слёта станут советники по воспитанию, муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства», председатели местных отделений Движения Первых, молодые педагоги, студенты выпускных курсов педагогических направлений. Они примут участие в мероприятиях, направленных на выстраивание работы с обучающимися в новом учебном году, а также обсудят важные направления развития системы обучения и наставничества в Самарской области.

«Сегодня в России формируется два больших института: советники директоров по воспитанию и Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». В образовательный и воспитательный процессы включены не только родители и педагоги, но и наставники, советники по воспитанию, специалисты Движения Первых. Не случайно мы проводим слёт перед началом учебного года, чтобы «сверить часы» и выстроить работу по ведению воспитательного процесса. Важно идти по одному пути, доносить одни и те же смыслы. Только такой системный подход позволит воспитать достойных граждан России», — прокомментировала председатель совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Кристина Гнатюк.

Наставники и педагоги примут участие в панельной дискуссии «Векторы воспитания: традиции и возможности». На ней презентуют деятельность Движения Первых и проекта «Навигаторы детства» в регионе, обсудят возможности образовательных организаций для развития системы наставничества, а также роль семьи в воспитании гармонично развитой личности. Модератором дискуссии выступит заместитель министра образовании науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Посмотреть прямую трансляцию можно в группе Вконтакте Движения Первых Самарской области по ссылке https://vk.cc/cqnkjy
Также участники слёта присоединятся к традиционной августовской конференции с Министерства образования Самарской области. А в ходе культурной программы состоится торжественная церемония награждения представителей педагогического сообщества Самарской области, приуроченная к Году педагога и наставника.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
148
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
23 августа 2023  11:46
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
576
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2023  11:35
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
552
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
23 августа 2023  11:29
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
255
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
23 августа 2023  09:37
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
214
Весь список