Педагог из Самарской области будет участвовать в федеральном конкурсе «Учитель года России-2022»

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Конкурс «Учитель года России» — масштабное состязание профессионального мастерства среди педагогов. В этом году он примет 85 победителей регионального этапа и победителя конкурса «Учитель года школы МИД России» 2022 года. Первый и второй туры конкурса пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Финал конкурса и награждение лучших педагогов состоится 5 октября в Кремле.

Самарский регион на федеральном этапе представит учитель Сания Айтасова. Она преподает русский язык и литературу в одной из самых современных школ региона - «Образовательном центре «Южный город». В 2008 году она окончила Самарский педагогический университет. Затем, успешно защитив диссертацию, стала кандидатом филологических наук. А шесть лет назад решила дарить свои знания детям, выбрав путь учителя.

«Мне, когда-то маленькой девочке, посчастливилось встретить одобрение моей учительницы, подарившей мечту о прекрасном мире творчества и открытий, - рассказывает Сания Айтасова. - Моя любимая учительница стала маяком, указывающим мне дорогу к будущему призванию. Тогда я поняла, что однажды хочу стать таким же маяком для других, прокладывать путь к знаниям, предлагая отправиться в удивительное путешествие, тянуться к новым высотам. Нет, не заставлять расти, а пробуждать желание к этому росту. Ведь когда ребенок по-настоящему увлечен, для него любая, даже самая точная наука, наполняется творчеством. В литературе эти понятия неразделимы. Повести и стихотворения, рассказы и биографии, сказки и басни увлекают нас далеко за пределы школьных стен, рисуют в воображении учеников новые вопросы. И они стремятся на них ответить. Ответить по-разному. Иногда грустью, иногда размышлением, хуже, когда равнодушием. И я считаю истинной педагогической победой, когда на эти вопросы они отвечают при помощи творчества, создают, разочаровываются и восхищаются, начинают верить или отвергают, проходя путь от мечты к призванию, от призвания к деятельности. Ведь в контексте своих собственных переживаний, ощущений, впечатлений, мыслей строится наша жизнь. Жизнь как воплощение мечты. Своей деятельностью я хочу сказать самые главные слова – мечтайте, ищите свое призвание, действуйте. Ведь современный учитель – это флагман, ориентир, маяк в море знаний».

По словам учителя, сегодня для нее важно реализовывать достижения в науке, совмещая это с развитием творческого потенциала. С 2021 года Сания Айтасова является руководителем кафедры русского языка и литературы. Она автор более 25 научных статей, словаря «Эвфемизмы в творчестве Н.В. Гоголя», методической разработки «Уроки эвфемизации в школе». Ежегодно педагог делится своим опытом на конференциях регионального и всероссийского уровней.

С 2022 года Сания Ибрагимовна открыла официальную площадку всероссийского проекта «Тотальный диктант» на базе «Образовательного центра «Южный город». Кроме этого, педагог координирует и успешно реализует и другие проекты, является главным редактором школьного журнала «Портал». Ее ученики стабильно показывают высокие результаты в урочной и внеурочной деятельности. Сания Айтасова стала победителем областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2022», что открыло ей возможность побороться за главный приз Всероссийского педагогического конкурса «Учитель года России» – Большого хрустального пеликана.

Его получит победитель конкурса 2022 года, который пройдет три тура финальных испытаний: представит жюри свой урок и воспитательное событие, во втором покажет мастер-класс и станет участником пресс-конференции «Вопрос учителю года», а в третьем туре на конкурсном испытании «Педагогический Совет» предложит для реализации свою важную и актуальную педагогическую инициативу Министру просвещения Российской Федерации.