Педагог из Самарской области будет участвовать в федеральном конкурсе «Учитель года России-2022»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках визита в Хворостянский район Марина Шумская посетила детское поликлиническое отделение центральной районной больницы.
Марина Шумская ознакомилась с ходом ремонта в подразделениях Приволжской и Хворостянской ЦРБ
Сейчас жителей микрорайона обслуживает поликлиническое отделение, которое занимает первый этаж жилого дома.
В  микрорайоне Крутые Ключи возводится модульное здание поликлиники № 1
Интерес туристов к Самарской с каждым годом увеличивается. Об этом свидетельствуют и данные национального туристического рейтинга.
За полгода в Самарской области отдохнули 1,2 млн туристов
Особняк Павла Шихобалова, представителя одной из крупнейших в Самаре династии купцов и меценатов, построен в 1905 году.
Дмитрий Азаров поручил ускорить завершение реставрации здания усадьбы Шихобалова в Самаре
В Самаре за сутки заболели 263 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Представительницы Самарской области завоевали две медали.
В Краснодарском крае завершились XII Открытий чемпионат России по кабельному вейкборду
Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены правила выдачи таких лицензий в упрощенном порядке.
С 2023 года тренеры, работающие в спортивных школах, получат статус педагогов
Жители улицы Емельяновской в Сызрани пожаловались в соцсетях на яму в районе Промышленного рынка.
Система «Инцидент Менеджмент» помогла сызранцам пройти «коммунальный квест»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.96
-0.8
EUR 60.9
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Бело-сине-красные сердца»: Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям в День Государственного флага РФ
Для болельщиков подготовили развлекательную программу на матче "Крылья Советов" – "Факел"
«РКС-Самара»: начался сезон арбузов и огурцов в канализации
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Педагог из Самарской области будет участвовать в федеральном конкурсе «Учитель года России-2022»

19 августа 2022 09:42
209
Самарский регион на федеральном этапе представит учитель Сания Айтасова. Она преподает русский язык и литературу в «Образовательном центре «Южный город».

Конкурс «Учитель года России» — масштабное состязание профессионального мастерства среди педагогов. В этом году он примет 85 победителей регионального этапа и победителя конкурса «Учитель года школы МИД России» 2022 года. Первый и второй туры конкурса пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Финал конкурса и награждение лучших педагогов состоится 5 октября в Кремле.

Самарский регион на федеральном этапе представит учитель Сания Айтасова. Она преподает русский язык и литературу в одной из самых современных школ региона - «Образовательном центре «Южный город». В 2008 году она окончила Самарский педагогический университет. Затем, успешно защитив диссертацию, стала кандидатом филологических наук. А шесть лет назад решила дарить свои знания детям, выбрав путь учителя.

«Мне, когда-то маленькой девочке, посчастливилось встретить одобрение моей учительницы, подарившей мечту о прекрасном мире творчества и открытий, - рассказывает Сания Айтасова. -  Моя любимая учительница стала маяком, указывающим мне дорогу к будущему призванию. Тогда я поняла, что однажды хочу стать таким же маяком для других, прокладывать путь к знаниям, предлагая отправиться в удивительное путешествие, тянуться к новым высотам. Нет, не заставлять расти, а пробуждать желание к этому росту. Ведь когда ребенок по-настоящему увлечен, для него любая, даже самая точная наука, наполняется творчеством. В литературе эти понятия неразделимы. Повести и стихотворения, рассказы и биографии, сказки и басни увлекают нас далеко за пределы школьных стен, рисуют в воображении учеников новые вопросы. И они стремятся на них ответить. Ответить по-разному. Иногда грустью, иногда размышлением, хуже, когда равнодушием. И я считаю истинной педагогической победой, когда на эти вопросы они отвечают при помощи творчества, создают, разочаровываются и восхищаются, начинают верить или отвергают, проходя путь от мечты к призванию, от призвания к деятельности. Ведь в контексте своих собственных переживаний, ощущений, впечатлений, мыслей строится наша жизнь. Жизнь как воплощение мечты. Своей деятельностью я хочу сказать самые главные слова – мечтайте, ищите свое призвание, действуйте. Ведь современный учитель – это флагман, ориентир, маяк в море знаний».

По словам учителя, сегодня для нее важно реализовывать достижения в науке, совмещая это с развитием творческого потенциала. С 2021 года Сания Айтасова является руководителем кафедры русского языка и литературы. Она автор более 25 научных статей, словаря «Эвфемизмы в творчестве Н.В. Гоголя», методической разработки «Уроки эвфемизации в школе». Ежегодно педагог делится своим опытом на конференциях регионального и всероссийского уровней.

С 2022 года Сания Ибрагимовна открыла официальную площадку всероссийского проекта «Тотальный диктант» на базе «Образовательного центра «Южный город». Кроме этого, педагог координирует и успешно реализует и другие проекты, является главным редактором школьного журнала «Портал». Ее ученики стабильно показывают высокие результаты в урочной и внеурочной деятельности. Сания Айтасова стала победителем областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2022», что открыло ей возможность побороться за главный приз Всероссийского педагогического конкурса «Учитель года России» – Большого хрустального пеликана.

Его получит победитель конкурса 2022 года, который пройдет три тура финальных испытаний: представит жюри свой урок и воспитательное событие, во втором покажет мастер-класс и станет участником пресс-конференции «Вопрос учителю года», а в третьем туре на конкурсном испытании «Педагогический Совет» предложит для реализации свою важную и актуальную педагогическую инициативу Министру просвещения Российской Федерации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Обсудили вопрос профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
18 августа 2022  16:16
Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
402
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
965
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
5504
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
1241
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
1102
Весь список