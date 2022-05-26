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Парки «Россия – моя история» открывают цикл мероприятий общероссийской онлайн-викториной для школьников и студентов

26 мая 2022 11:44
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Парки «Россия – моя история» открывают цикл мероприятий общероссийской онлайн-викториной для школьников и студентов

Исторические парки «Россия – Моя история» по всей стране, в том числе Исторический парк в Самаре, станут центральными площадками и представят в рамках Года празднования юбилея Петра Первого несколько сотен больших и малых проектов (выставок, специальных экскурсионных программ, встреч, квизов, форумов и фестивалей), в том числе, официальный визуальный брендинг празднования. Одним из проектов станет викторина, созданная совместно с Центром просветительских инициатив, при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года». Напомним, 25 октября 2018 года Президент России В.В. Путин подписал указ о проведении в 2022 году торжественных мероприятий в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора – Петра I.

«Цель викторины – привлечь внимание к личности Петра Первого и показать школьникам и студентам в молодом императоре себя, стоящих перед выбором жизненного пути, определения своих целей, поиске вдохновения, выборе профессии. Викторина создана в партнерстве с известным всероссийским конкурсом для педагогов и выстроена через кросс погружение в различные явления культуры и просвещения: кино, театр, музыка, история, искусство» – отметил член Общественной палаты РФ, директор московского исторического парка «Россия – Моя история» Иван Есин.

Викторина доступна для прохождения на официальном сайте Года торжеств  http://350pet.ru/.

Всего 20 вопросов затрагивают все сферы деятельности и жизни императора. Отвечая на них, можно подробно изучить исторические документы, карту Российской империи, фото и видеоматериалы. Среди всех участников, прошедших викторину, будут разыграны ценные призы от парка с помощью генератора случайных чисел. Итоги викторины будут подведены 30 сентября 2022 года и опубликованы на сайте myhistorypark.ru.

Проект реализуется при участии Ассоциации исторических парков
«Россия – Моя история», Министерства просвещения РФ, Центра Просветительских инициатив, Всероссийского форума классных руководителей, Всероссийского конкурса «Учитель года», который представляет самое крупное в России профессиональное сообщество.

 

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