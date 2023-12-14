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ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу

14 декабря 2023 13:44
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ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу

Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех провело «День ОДК-Кузнецов» в Самарском государственном техническом университете. В стенах крупнейшего инженерного вуза Поволжья развернулись 6 презентационных площадок, соответствующих производственным направлениям предприятия и специальностям подготовки студентов.

Старт мероприятию дали ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев и главный инженер предприятия Олег Гусев. Участниками «Дня ОДК-Кузнецов» стали более 400 студентов 3 и 4 курсов Политеха, для которых актуален вопрос выбора работодателя. Многие из них раньше уже бывали на предприятии с ознакомительными экскурсиями в производственных подразделениях по профилю обучения. Часть студентов проходили в ОДК-Кузнецов практику, ведут научно-исследовательскую работу на материалах предприятия.

«Возрождение ключевых отраслей российской промышленности требует не только значительных финансовых вливаний, но и людских ресурсов – именно вы, будущие выпускники, будете строить нашу страну, создавать агрегаты, машины, системы, изобретать, творить. Университет дает вам новые современные знания, основанные на практике – наши преподаватели, инженеры и ученые создают новые методики, материалы, технологии. Сегодня вашему вниманию мы представляем ОДК-Кузнецов – современнейшее предприятие, новейшие технологии, новые цеха и оборудование, внимательное руководство. Вас, наших выпускников, ждут на этом предприятии. Перед заводом стоят большие задачи. Я точно знаю, что, если вы туда придете работать, вам будет интересно, вам там понравится. Работа в ОДК-Кузнецов – это ваш шаг в будущее», - заявил в своем выступлении ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

 «ОДК-Кузнецов – динамично развивающаяся компания, которая одна из немногих в Самарской области входит в перечень стратегически значимых предприятий России. Мы выпускаем двигатели, обеспечивающие безопасность государства и в небе, и в космосе, и на земле – востребованность нашей продукции сегодня огромна – мы должны заместить ушедших с российского рынка зарубежных производителей. Одновременно наши конструкторы разрабатывают новые изделия как для авиации, так и для энергетики. У СамГТУ и ОДК-Кузнецов огромное количество точек соприкосновения – это и подготовка технологов и металлургов в рамках проекта «Инженерный старт», сотрудничество в IT-сфере, энергетике, химии. Очень важно, чтобы вы, принимая решение о выборе жизненного пути, понимали, что работа в крупной компании (а у нас трудится 10 700 человек) дает не только возможность карьерного и профессионального роста, вы сможете прикоснутся к задачам, которые невозможно решить локальными силами, создать что-то великое», - отметил в приветственном слове заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В главном корпусе Политеха работали презентационные площадки для студентов по направлениям «Автоматизация производства», «Технологическое обеспечение производства», «Металлургические и литейные технологии», «Энергетические технологии». Впервые были представлены секции «Химия и экология на производстве» и «Строительство». Вопросы экологической безопасности производственных объектов – одно из приоритетных направлений деятельности ОДК-Кузнецов. Велики и объемы строительства и реконструкции – без остановки производства большая часть цехов за несколько лет переместилась из старых корпусов в абсолютно новые, оборудованные современными станками. 

В ходе мероприятий «День ОДК-Кузнецов» студенты СамГТУ ознакомились с востребованными направлениями работы, в живом общении с руководителями по направлениям узнали, какие компетенции нужно развивать, чтобы быть востребованными специалистами в реальном секторе экономики.

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