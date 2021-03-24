«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет начали прием заявок от выпускников на участие в спецпроекте «Крылья Ростеха»

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ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и Самарский университет имени С.П.Королева начали прием заявок от выпускников на участие в спецпроекте целевого обучения инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». Двадцать студентов смогут получить работу в высокотехнологичной компании с первого курса, а также мотивационные выплаты от предприятия, пройти зарубежные стажировки и развиваться по индивидуальной образовательной траектории.

В рамках программы выпускникам 11 классов предлагается поступление по отдельному конкурсу по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (специалитет). Вузом и предприятием разработана специальная программа, отвечающая современным запросам двигателестроительной отрасли: дисциплины и модули включают не только традиционные направления, но и IT-курсы, углубленное изучение английского языка. В программе «Крылья Ростеха» по всей России участвуют 9 вузов и предприятия авиационной и двигателестроительной промышленности. Всего по стране будут отобраны 120 наиболее талантливых и амбициозных старшеклассников.

С первого курса «целевикам» предлагается трудоустройство в «ОДК-Кузнецов», на старших курсах они будут направлены на зарубежную стажировку в один из ведущих мировых вузов. После получения диплома о высшем образовании молодому специалисту гарантирована работа в «ОДК-Кузнецов». Мотивационная составляющая предполагает выплаты от ПАО «ОДК-Кузнецов» (помимо стипендии от университета), компенсацию расходов на связь и общежитие, возможность сдать экзамен на сертификат TOEFL/IELTS за счет работодателя.

«Самарский университет им. Королёва, обладающий традиционно сильными позициями в области подготовки инженерных кадров, намерен оптимизировать и усовершенствовать учебный процесс для реализации объектно-ориентированного подхода международного технического элитарного образования, выбрав для себя в качестве нового научно-образовательного гринфилда – цифровую платформу двигателестроения», - заявил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

«При разработке программы подготовки технологических лидеров мы постарались учесть все: качественный отбор поступающих, углубленную подготовку по необходимым дисциплинам, включая английский язык и программирование. Предприятие обеспечит этой группе «целевиков» серьезные меры материальной поддержки – только в первом семестре студенты будут получать выплату в 20 тысяч рублей, а после сдачи сессии на «хорошо» и «отлично» – до 35 тысяч», - отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Галина Федорченко.

Заявки от претендентов на целевое обучение по программе «Крылья Ростеха» принимаются до 1 июня. После получения свидетельств о результатах ЕГЭ и в случае соответствия требованиям программы – средний балл аттестата не меньше 4, суммарный балл ЕГЭ – не ниже 210, выпускники будут приглашены на собеседование, по результатам которого с лучшими претендентами будет заключен договор об обучении.