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Новое рождение Тольятти: создание партнёрств для опережающего развития беспилотных систем в Самарской области

17 марта 2025 12:56
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Новое рождение Тольятти: создание партнёрств для опережающего развития беспилотных систем в Самарской области

С 12 по 15 марта 2025 года в Москве проходил Совет по поддержке программ развития вузов – участников программы «Приоритет-2030». Заседание состоялось под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. В экспертный Совет вошли представители Российской академии наук, ведущих индустриальных компаний и общественных организаций.

Свои годовые отчеты и программы развития представил 101 университет страны. Команда Тольяттинского государственного университета представила Программу развития ТГУ до 2030 года, включающую работу по наращиванию инноваций в области беспилотных систем, технологического предпринимательства и цифровой трансформации.

В состав рабочей группы по презентации Программы развития ТГУ, помимо представителей самого университета, вошли Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, руководитель компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко, ставший недавно советником губернатора по беспилотным системам, а также руководитель технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

В своем докладе на защите ректор ТГУ Михаил Криштал рассказал о тиражируемых технологиях для проектного обучения и подготовки специалистов для ключевых отраслей. Был представлен проект «Гибридные модели обучения», где ТГУ внедряет ИИ, цифровых роботов и аналитику больших данных для повышения качества образования, в том числе для иностранных студентов. В 2025 году ТГУ запускает флагманский проект в отрасли беспилотия – «Новые материалы и технологии для беспилотных систем».

Начата разработка новых стандартов высшего образования для беспилотных систем и реализация комплекса технологических решений по направлениям: увеличение дальности и времени полёта, повышение грузоподъёмности, повышение производительности, создание элементов наземной инфраструктуры, совершенствование систем управления и навигации. Компания «Транспорт будущего» стала индустриальным партнёром ТГУ. Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» расширяет с университетом взаимодействие IT-ресурсов, обеспечивая единое цифровое пространство для развития стартапов технопарка и проектных групп ТГУ.

После доклада ректора ТГУ со словами поддержки выступил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который отметил ключевую роль университета и его новых программ в развитии беспилотных систем. Проект БПЛА активно реализуется в регионе, на первом этапе в Тольятти компанией «Транспорт будущего» развернута большая производственная и исследовательская инфраструктура.

«Мы выступаем партнером ТГУ в развитии технологического предпринимательства, – прокомментировал руководитель технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. – Взаимодействуем в том числе по интеграции IT-ресурсов ТГУ и «Жигулёвской долины» для создания объединённого цифрового контура платформ и наращивания потока инноваций».

Проект развития беспилотия уже получил негласное название «Новое рождение Тольятти». Для его воплощения в жизнь требуется тесное взаимодействие и создание новых партнёрств, что успешно демонстрируют Тольяттинский государственный университет, «Транспорт будущего» и «Жигулёвская долина».

Сумма гранта по программе «Приоритет-2030» может составить до 6 млрд рублей.

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