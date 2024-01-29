Научные проекты ПИАШ решают самые актуальные задачи индустриальных партнеров

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Совет Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королёва подвел предварительные итоги ее работы в 2023 году

Практические результаты 2023 года, оригинальные решения, в научной и образовательной сферах, расширение круга индустриальных партнеров – все это стало темой для обсуждения на заседании совета Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ), которое прошло 23 января в онлайн-формате.

Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва, поблагодарил за сотрудничество и поддержку индустриальных партнеров, в том числе тех, кто непосредственно поддерживает проект Передовой инженерной аэрокосмической школы – АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в "Роскосмос"), Объединенную двигателестроительную корпорацию (входит в "Ростех"), ее самарское предприятие ПАО "ОДК – Кузнецов" и АО "Авиакор – авиационный завод". Также ректор напомнил членам совета о расширении пула индустриальных партнеров ПИАШ.

"У нашей Передовой инженерной аэрокосмической школы появился новый индустриальный партнер, который занимается беспилотными авиационными системами и создает в Тольятти производство беспилотников гражданского назначения. Это компания "Транспорт будущего", – сообщил Владимир Богатырев.

Иван Ткаченко, директор ПИАШ, детально ознакомил членов совета с тем, какие практические результаты были получены школой в минувшем году в научной и образовательной сферах.

Научно-исследовательские работы велись в рамках шести тематик, согласованных с индустриальными партнерами, общий объем их финансирования – без малого 100 млн рублей. Научные проекты были объединены в четыре группы: стратегические, прикладные, инициативные и молодежные.

"Шесть стратегических научных проектов были направлены на реализацию и воплощение разработанной нами концепции цифрового завода, 16 прикладных научных проектов решали конкретные задачи в интересах наших индустриальных партнеров. Кроме того, мы сформировали трек из шести инициативных научных проектов, в которых были предложены темы, направленные на перспективное развитие ПИАШ", – пояснил Иван Ткаченко.

Шесть молодежных проектов, помимо решения конкретных научных задач, стали стартовой площадкой для новых научных групп.

"Эти проекты позволили нам выделить и поддержать активную молодёжь. И среди этих исследователей уже состоялись защиты кандидатских диссертаций, что тоже является одной из целей формирования и развития Передовой инженерной аэрокосмической школы", – отметил Иван Ткаченко.

В 2023 году значительные ресурсы были сосредоточены на создании научно-производственной и образовательной инфраструктуры ПИАШ.

Сформированы шесть научно-производственных подразделений, реализующих оригинальную концепцию цифрового завода, разработанную в ПИАШ. Среди них особое место занимают два опытных производства – киберфизические фабрики малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (МКА ДЗЗ) и малоразмерных газотурбинных двигателей (МГТД), а также инжиниринговое подразделение – цифровая фабрика систем региональной авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Как подчеркнул Иван Ткаченко, несмотря на то, что формирование научно-производственной инфраструктуры ПИАШ еще не завершено, учеными уже получены практические результаты, имеющие большое значение для индустриальных партнеров. В частности, сформирован прототип серийного автоматизирования производства кубсатов размерности 12U для дистанционного зондирования Земли. Еще один из важнейших результатов – формирование интеллектуальной производственной ячейки (ИПЯ), которая призвана реализовать принципы цифрового завода в двигателестроении.

В минувшем году в научно-образовательной инфраструктуре ПИАШ появилось 8 интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров. В процесс обучения встроены новые программы высшего и дополнительного профессионального образования.

"Мы запустили 9 новых программ высшего образования, которые были разработаны совместно с индустриальными партнерами. Из них 3 программы предназначены для бакалавриата, 6 – для магистратуры. Они нацелены на получение студентами исследовательских компетенций и компетенций проектных специалистов", – сообщил Иван Ткаченко.

Особое место в подготовке студентов ПИАШ занимают профессиональные стажировки на предприятиях аэрокосмической отрасли и участие в реальных научных исследованиях. В 2023 году 14 магистрантов прошли такие стажировки на ведущих предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации и Объединенной авиастроительной корпорации. Под руководством наставников 24 магистранта приняли участие в научно-исследовательских и опытных конструкторско-технологических работах по 6 научным темам.

Всего в Передовой инженерной аэрокосмической школе сейчас обучаются 250 студентов, причем первый выпуск инженеров новой формации состоится уже в этом, 2024 году. В ПИАШ продумали, как на самом современном уровне организовать трудоустройство своих выпускников. По информации Ивана Ткаченко, в феврале в их личных кабинетах на электронных ресурсах Самарского университета им. Королёва появятся новые возможности. Выпускники ПИАШ сформируют резюме, которые увидят их потенциальные работодатели. Студенты получат доступ к перечню вакансий, а кадровые службы университета смогут формировать и отслеживать их карьерную траекторию, а также соотносить востребованность имеющихся вакансий и специализаций молодых инженеров.

Но ПИАШ – это не только студенты. Здесь разработаны и запущены 5 программ дополнительного профессионального образования. По программе ДПО "Организация и управление технологическими цепочками поставок" объемом в 252 академических часа прошли обучение 10 инженеров. По 4 программам повышения квалификации обучились 98 специалистов предприятий – АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК – Кузнецов", АО "Уральский завод гражданской авиации" и ряда других, а также таких вузов, как Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Тольяттинский госуниверситет.

Фото: Самарский университет