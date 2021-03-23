Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​С целью повышения качества взаимодействия сотрудников ведомства с гражданами.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области работает единый номер группы телефонного обслуживания
Фракция «Единой России» в губернской думе готова выступить с законодательными инициативами, направленными на повышение качества образования для таких детей.
Единороссы региона поддержат родителей детей с особенностями в развитии
 Летные испытания в космосе должны будут показать возможности созданных учеными Самарского университета  оптических систем.
Наноспутники с первой сверхлегкой оптической системой ДЗЗ успешно выведены на солнечно-синхронные орбиты
Он объединил более двух тысяч добровольцев, которые всегда готовы прийти на помощь: активистов партии, ее сторонников и самых обычных людей.
Волонтерский центр «Единой России» в Самарской области отмечает первую годовщину
Причины происшествия установит комиссия ВКС России.
Три члена экипажа Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на аэродроме под Калугой 
Сегодня велись работы в переулке Тургенева, где имеются и отдельные дождеприемники, и целый каскад, как в районе перекрестка с улицей Братьев Коростелевых.
В Самаре продолжают очистку решеток дождеприемников от снега и льда
В репертуаре оркестра рок-хиты, джаз, кавер-версии популярных композиций.
В «Дирижабле» состоится презентация амбициозного проекта СГИК - Самарского молодежного симфонического оркестра
Всего до финала дошли 27 ребят, которые выполнили в срок все 5 заданий.
Самарская школьница стала финалисткой всероссийского онлайн-марафона «Юнкор России»
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.61
0.47
EUR 88.66
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Наноспутники с первой сверхлегкой оптической системой ДЗЗ успешно выведены на солнечно-синхронные орбиты

23 марта 2021 15:42
69
 Летные испытания в космосе должны будут показать возможности созданных учеными Самарского университета  оптических систем.

22 марта в 9:07 по московскому времени был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат». На солнечно-синхронные орбиты были выведены 38 космических аппаратов из 18 стран, среди которых разработанные НИУ ВШЭ наноспутники Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE.

Аппараты во многом идентичны и созданы совместно со специалистами компании «СПУТНИКС» (резидент Сколково) и школьниками, принимавшими участие в программе «Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус» в 2019 году.

Оба спутника оснащены сверхлегкими оптическими системами дистанционного зондирования Земли, созданными учеными Самарского университета им. С.П. Королёва. В основе системы — созданная в университете плоская дифракционная линза, способная заменить систему линз и зеркал современных телеобъективов и обладающая очень малым весом.

Работы по созданию сверхлегкой оптической системы для дистанционного зондирования Земли проводились в рамках полученного учеными Самарского университета совместно с компанией ООО "Локус" в рамках гранта Фонда содействия инновациям при поддержке правительства и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

При производстве дифракционной линзы на поверхность кварцевого стекла наносится резист — фоточувствительное вещество толщиной 10 микрометров (для сравнения, толщина человеческого волоса 40-90 микрометров). На резисте с помощью лазерного луча создается 256-уровневый микрорельеф. С его помощью происходит "приближение" объекта, а компенсацию искажений обеспечивает компьютерная обработка получаемых изображений на основе нейронных сетей глубокого обучения. Ранее оптика на основе дифракционных линз в космосе не использовалась.

Летные испытания в космосе должны будут показать возможности подобных оптических систем, выявить возможные направления развития технологии. По словам разработчиков, кроме малого веса и размера, оптика на дифракционной линзе выгодно отличается и с точки зрения цены - самарская оптическая система на порядок дешевле стандартных зарубежных объективово для кубсата.

Планируется, что снимки с наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE будут после приема с орбиты передаваться для компьютерной обработки в Самарский университет.  Летные испытания в космосе должны будут показать возможности созданных учеными Самарского университета  оптических систем, передает пресс-служба Самарского университета.

 

Фото:  Роскосмос

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
​​​​​​​С целью повышения качества взаимодействия сотрудников ведомства с гражданами.
23 марта 2021  16:09
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области работает единый номер группы телефонного обслуживания
40
Пожарный извещатель – это специальный датчик, который в случае возникновения задымления предупредит об опасности мощным звуковым сигналом.
23 марта 2021  14:28
Пожарные извещатели устанавливают в домах многодетных семей в Шенталинском районе
94
Единый номер группы телефонного обслуживания Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
23 марта 2021  13:39
Единый номер группы телефонного обслуживания Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
143
Весь список

Здравоохранение
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
22 марта 2021  22:16
Впервые за весь период заболеваемости коронавирусом в СО отмечается ее снижение во всех возрастных группах
811
Зачастую ключевую роль в деле спасения жизни и здоровья играет скорость.
22 марта 2021  17:36
В марте специалисты службы санавиации СО  доставили вертолетом 14 пациентов в медучреждения региона
526
«Борьба с COVID-19 сплотила наш коллектив - мы справились вместе».
19 марта 2021  17:11
Врачи ковидного госпиталя Самарской горбольницы №4 пролечили около трех тысяч больных
603
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1403
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15207
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16514
Весь список
Туризм
Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд с туристами
23 марта 2021  11:34
Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд с туристами
201
В Сочи появится новая набережная
23 марта 2021  10:21
В Сочи появится новая набережная
138
С сентября в Грецию пускали только 500 россиян в неделю.
21 марта 2021  23:41
С 22 марта в Грецию смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю
508
Весь список
Образование
 Летные испытания в космосе должны будут показать возможности созданных учеными Самарского университета  оптических систем.
23 марта 2021  15:42
Наноспутники с первой сверхлегкой оптической системой ДЗЗ успешно выведены на солнечно-синхронные орбиты
60
Всего до финала дошли 27 ребят, которые выполнили в срок все 5 заданий.
23 марта 2021  14:45
Самарская школьница стала финалисткой всероссийского онлайн-марафона «Юнкор России»
161
Самарский техникум кулинарного искусства выступил одной из площадок регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia).
22 марта 2021  16:58
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
529
Весь список

Культура
В репертуаре оркестра рок-хиты, джаз, кавер-версии популярных композиций.
23 марта 2021  15:05
В «Дирижабле» состоится презентация амбициозного проекта СГИК - Самарского молодежного симфонического оркестра
82
Самарцам покажут работы путешественника Федора Конюхова
23 марта 2021  13:46
Самарцам покажут работы путешественника Федора Конюхова
110
Принять участие в марафоне могут работники сферы культуры, студенты  профильных учебных заведений, а также представители творческих  коллективов.
22 марта 2021  17:47
Министерство культуры Самарской области запускает онлайн-марафон «Жизнь – культура»
451
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2390
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4167
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15473
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
459
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
954
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2053
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил главе Самары разработать проект по строительству маневренного жилого фонда
23 марта 2021  13:57
Дмитрий Азаров поручил главе Самары разработать проект по строительству маневренного жилого фонда
Строительство
118
Дмитрий Азаров потребовал минимизировать риски подтоплений в период паводка в Самарской области
23 марта 2021  13:37
Дмитрий Азаров потребовал минимизировать риски подтоплений в период паводка в Самарской области
Экономика региона
104
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
23 марта 2021  13:17
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
129
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
22 марта 2021  22:16
Впервые за весь период заболеваемости коронавирусом в СО отмечается ее снижение во всех возрастных группах
Здравоохранение
811
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
22 марта 2021  13:43
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
372
Весь список