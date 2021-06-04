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На Дельфийских играх России Самарская область завоевала 21 награду

4 июня 2021 21:23
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И заняла 4-е командное первенство среди 65 регионов России.

С 21 по 26 мая в Перми состоялись Двадцатые молодежные Дельфийские игры России. Делегация Самарской области успешно выступила в 15 номинациях, завоевала 21 награду и заняла 4-е командное первенство среди 65 регионов России.

В делегацию Самарской области вошли 86 человек: юные музыканты, танцоры, инструменталисты, театралы, фотографы, кулинары и парикмахеры, а также их модели, концертмейстеры и руководители коллективов.

В сфере творчества Дельфийские игры занимают место аналогичное позиции Олимпийских игр в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, содействия творческому росту юношей и девушек во всех областях деятельности, продвижения событийного туризма, повышения академической мобильности.

По результатам официального командного первенства Двадцатых молодежных Дельфийских игр России Самарская область заняла 4-е командное место (после Пермского края, Новосибирской и Московской областей). Всего в играх приняли участие 1947 человек из 65 субъектов Российской Федерации.

Золотыми медалями награждены:

— Буянова Евдокия – номинация «Фотография», Самарский Дворец детского и юношеского творчества;

— Маколин Артем – номинация «Кулинарное искусство», Самарский техникум кулинарного искусства;

— Тальянская Кристина — номинация «Фотография», Самарский Дворец детского и юношеского творчества;

— Телестудия ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский

университет имени академика С.П.Королева» — номинация «Тележурналистика», (Абрамова Варвара, Степанова Алина).

Серебряными медалями награждены:

— Кривенкова Полина — номинация «Защита персональных данных», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

— Понякшина Анастасия — номинация «Изобразительное искусство», Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина;

— Ансамбль «Незабудки» — номинация «Эстрадный ансамбль», Детский Дом

культуры г.о. Тольятти.

Бронзовыми медалями награждены:

— Андрианова Анна – номинация «Кулинарное искусство», Самарский

техникум кулинарного искусства;

— Букатин Сергей – номинация «Классический танец», Самарский

академический театр оперы и балета;

— Кузнецова Арина — номинация «Изобразительное искусство», ШИ «Лицей

искусств» г.о. Тольятти;

— Сташенков Дмитрий – номинация «Искусство воспитания», Центр

дополнительного образования «Ирбис» г.о. Самара

Дипломами награждены:

Специальный диплом за волю к победе:

— Жесткова Мария – номинация «Баян, аккордеон», ДШИ «Форте» г.о. Тольятти;

Специальный диплом за лучшее исполнение оригинального сочинения:

— Королёв Александр – номинация «Балалайка», ДМШ им. П.И. Чайковского г.о. Самара;

— Мусин Амин – номинация «Балалайка», ДЦМШ г.о. Самара.

Специальный диплом за лучшее исполнение классического произведения:

— Павлов Федор — номинация «Балалайка», ДЦМШ г.о. Самара.

Специальный диплом за лучшее исполнение пьесы отечественного композитора:

— Рожков Максим – номинация «Классическая гитара», ШИЦР г.о. Тольятти.

— Самаркин Артем – номинация «Баян/аккордеон», ДШИ г.о. Отрадный,

Специальный диплом за волю к победе:

— Сидорова Анастасия – номинация «Парикмахерское искусство»,

Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Специальный диплом за успешное исполнение музыки отечественного (исполнителя) композитора:

— Флегонтов Егор – номинация «Духовые инструменты», ФГБОУ ВО РГУ имени А.Н. Косыгина, институт «Академия имени Маймонида»;

Специальный диплом за поэтическое воплощение русских образов:

— Заслуженный коллектив народного творчества РФ образцовый художественный коллектив ансамбль «Счастливое детство», номинация «Народный танец»,

— Детский Дом культуры г.о. Тольятти,

Специальный диплом за лучшее исполнение песни a capella:

— Образцовый вокально-эстрадный ансамбль «Алые паруса», номинация «Эстрадный ансамбль», Детская школа искусств» г. Похвистнево, сообщили в пресс-службе министрества образования и науки СО.

 

Фото:   министрество образования и науки СО

Теги: Дельфийские игры самарская область

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