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Для участия необходимо до 11 октября 2023 года заполнить анкету в социальных сетях Премии.
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Начался прием заявок на участие в специальном треке Российской национальной премии «Студент года. IT»

21 сентября 2023 19:55
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Для участия необходимо до 11 октября 2023 года заполнить анкету в социальных сетях Премии.

20 сентября стартовал прием заявок на участие в специальный трек Российской национальной премии «Студент года. IT», который пройдёт впервые за всю историю проекта. Для участия необходимо до 11 октября 2023 года заполнить анкету в социальных сетях Премии. Финал пройдёт с 15 по 19 ноября в рамках празднования 10-летия Российской национальной премии «Студент года» на базе Самарского государственного экономического университета.

«Сегодня Российская национальная премия «Студент года» — это масштабный конкурсный и образовательный проект Российского Союза Молодежи. И мы им гордимся не просто как инициаторы и организаторы. Популярность проекта в студенческой среде и её развитие, масштабирование, появление профильных треков говорят сами за себя. «Студент года. IT» —уникальный образовательный конкурс для обучающихся образовательных организаций высшего образования Российской Федерации от 18 до 27 лет, имеющих особые достижения в IT-сфере, при этом необязательно учиться по профилю», — отметил заместитель Председателя Российского Союза Молодежи Алексей Кривицкий.

Основная цель Премии – поддержка обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в области математики и компьютерных наук, информационной безопасности, фундаментальной и прикладной информатики, бизнес-информатики и дизайна.

Специальный трек Премии направлен на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи Российской Федерации. Участие в финале проекта примут 100 участников из более 60 регионов России.

В 2023 году участники Премии примут участие в 5 номинациях: «Программист», «Web-дизайнер», «Тестировщик», «Администратор баз данных», «Специалист по информационной безопасности».

Конкурсные задания финала направлены на индивидуальную и коллективную работу участников и включают следующие форматы: презентационные задания на оценку достижений; решение кейсов от экспертов и партнеров Конкурса (ситуационные задачи) на оценку профессиональных знаний, навыков и компетенций; специальное задание для каждой номинации; профессиональные тестирования; хакатон, где участники должны будут в определенных условиях решить заданную проблему.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо до 11 октября 2023 года в официальной группе Российской национальной премии «Студент года» Российского Союза Молодежи.

Организаторами конкурса являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство Самарской области, Самарский государственный экономический университет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

 

Фото: предоставлено Российским союзом молодежи

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