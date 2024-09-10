На Станкозаводе в Самаре пройдет лекция «Дом промышленности: история, архитектура, судьба»

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11 сентября в 18.30 в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» состоится лекция об истории одного из самых известных в Самаре памятников конструктивизма. Дом промышленности – одно из самых масштабных общественных зданий Самары рубежа 1920–1930-х. Автор проекта Василий Сухов отразил в нем современные тенденции в архитектуре и строительстве того времени. Несмотря на то, что проект не был реализован полностью, а в 1960-х здание подверглось реконструкции, до сих пор памятник архитектуры впечатляет своим модернистским внешним обликом.

На лекции историка архитектуры Армена Арутюнова гости узнают об истории проектирования, строительства и последующих реконструкций Дома промышленности, о зодчих, которые работали над ним, а также о судьбе конструктивистского гиганта, расположенного в самом сердце исторического центра города.

Лекция пройдет на крыше центра труда и отдыха «Станкозавод» с которой открывается лучший вид на Дом промышленности.

Регистрация на лекцию по ссылке https://zim-galereya.timepad.ru/event/3033892/

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