на школьных линейках 1 сентября родителей будет меньше, чем до пандемии

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Второй год подряд меньшее число родителей берет отпуска или отпрашивается у работодателя ради посещения школьных линеек в первый день учебного года.



Присутствовать на школьной линейке 1 сентября планируют 47% работающих родителей: 22% отпросятся с работы на полдня, 25% возьмут отгул или день в счет отпуска. Мамы стремятся сопровождать ребенка в первый день учебы чаще отцов (56% против 40% соответственно). Ожидаемо, что родители учеников младших классов, несмотря на занятость на работе, чаще посещают школьные линейки: 61% среди тех, чьи дети идут в 1—5 класс, против 36% среди родителей учеников 6—11 классов.



Из-за коронавирусных ограничений второй год подряд чуть меньшее число трудоустроенных родителей проводит детей в школу 1 сентября (47% сегодня, 48% — в прошлом году против 53% в 2019-м).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных родителей школьников из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 348

Время проведения: 12—23 августа 2020 года

Исследуемая совокупность: родители школьников, имеющие постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Phere.com