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На школьных линейках 1 сентября родителей будет меньше, чем до пандемии

28 августа 2021 10:44
178
на школьных линейках 1 сентября родителей будет меньше, чем до пандемии

Второй год подряд меньшее число родителей берет отпуска или отпрашивается у работодателя ради посещения школьных линеек в первый день учебного года.

Присутствовать на школьной линейке 1 сентября планируют 47% работающих родителей: 22% отпросятся с работы на полдня, 25% возьмут отгул или день в счет отпуска. Мамы стремятся сопровождать ребенка в первый день учебы чаще отцов (56% против 40% соответственно). Ожидаемо, что родители учеников младших классов, несмотря на занятость на работе, чаще посещают школьные линейки: 61% среди тех, чьи дети идут в 1—5 класс, против 36% среди родителей учеников 6—11 классов.

Из-за коронавирусных ограничений второй год подряд чуть меньшее число трудоустроенных родителей проводит детей в школу 1 сентября (47% сегодня, 48% — в прошлом году против 53% в 2019-м).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных родителей школьников из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 348
Время проведения: 12—23 августа 2020 года
Исследуемая совокупность: родители школьников, имеющие постоянную работу
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Phere.com

Теги: 1 сентября

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